- Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Koray Coşkunfırat, “Meme küçültme ameliyatları, kadınlar tarafından estetik amaçlı olarak tercih edilirken, aslında yaşam kalitesini düşüren pek çok sağlık sorunundan kurtulmak için de yapılıyor. Büyük meme yapısı yüzünden özellikle sırt ve boyun ağrıları, duruş bozuklukları ve kamburluk gibi sıkıntılar, bazen hastanın nefes almakta güçlük çekmesine bile yol açabiliyor” dedi.Memorial Antalya Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Koray Coşkunfırat, meme küçültme ve dikleştirme ameliyatları hakkında bilgi verdi.Genetik faktörler, hormonal değişiklikler ya da bazı hastalıklar sonucu vücut ölçülerine uyum sağlayamayan iri meme problemlerinin ortaya çıktığını belirten Coşkunfırat, “Buna, kilo değişiklikleri, emzirme ve yerçekimi etkisi de eklendiğinde yaşam kalitesini düşüren bir görünüm ve sağlık sorunları görülür. Sırt ve boyun ağrıları, kol sinirinde uyuşmalar, duruş bozuklukları ve kamburluk gibi ortopedik sorunların yanı sıra özellikle yaz aylarında cilt tahrişleri oluşabilir. Kişinin günlük aktiviteleri ve hareket alanı sınırlanır, psikolojik ve sosyal ilişkileri olumsuz etkilenir. Meme küçültme ve dikleştirme amacıyla uygulanan ameliyatlar, memeye doğal bir görünüm kazandırır ve kişinin yaşamı kolaylaştırır” dedi.Prof. Dr. Coşkunfırat, “Meme küçültme ameliyatının nasıl yapılacağı; meme büyüklüğü, şekli, cilt yapısı, hastanın şikayetleri, yaşı, evlilik ve çocuk sahibi olup olmayacağı gibi detaylar değerlendirildikten sonra planlanır. Ameliyat izi, meme başı duyarlılığı, emzirme, anestezi şekli ve ameliyat hakkında hasta detaylı olarak bilgilendirilir. Ameliyatta, büyük olan meme dokusu kişinin vücut ölçülerine göre yeniden şekillendirilir. Fazla meme dokusu ve üzerindeki deri tabakası çıkarılır. Genel anestezi altında yapılan işlem, yaklaşık 3-4 saat sürer. Ameliyattan sonra çok az ağrılı geçen süreçte kol hareketlerinde kısıtlılık olabilir. Meme üzerine, iç çamaşırına benzer sargı uygulanır. Genellikle her iki memeye dren adı verilen küçük borular yerleştirilir ve bunlar, 2-3 gün sonra çıkarılır. Meme başı üzerine ayrı pansuman uygulanır. Dikişler genellikle gizlidir ve alınmaz. Hasta 6 - 8 hafta sporcu iç çamaşırı kullanır. Ameliyattan sonraki erken dönemde görülebilen şişlik, hissizlik ve morluk gibi sorunlar çok kısa bir süre içinde ortadan kalkacaktır.”Ameliyatta hangi yöntem uygulanırsa uygulansın meme başı etrafında izin kalabileceğini ifade eden Coşkunfırat, “Son zamanlarda uygulanan cerrahi teknikler sayesinde ameliyat izleri minimum düzeylere indirilmiştir. Ameliyat sonrası izlerin derecesi, memenin büyüklüğüne, kullanılan ameliyat yöntemine ve hastanın derisinin iz bırakma özelliğine bağlıdır. İşlem öncesinde hastaya bu detaylar ayrıntılı olarak iletilmekte ve ameliyat izi konusunda gerekli bilgilendirme yapılmaktadır” dedi.Prof. Dr. Koray Coşkunfırat, “Meme küçültme ameliyatı genel olarak iyi ve kalıcı sonuç veren, kişinin sosyal ve psikolojik açıdan kendini iyi hissetmesini sağlayan, hastayı yaşama bağlayan ve özellikle de kadının giyim tarzını kolaylaştıran bir ameliyattır. Meme küçültme ve dikleştirme ameliyatı sonrası gebe kalınabilir ve emzirme fonksiyonu devam eder. Ameliyatla şekillendirilmiş meme, yapısını uzun süre korur ancak hastanın ameliyat sonrası süreçte özellikle kilo değişimleri konusunda dikkatli olması önerilir. Kişi ameliyattan bir hafta sonra iş yaşamına geri dönebilir. Ancak iki ay gibi bir süre ağır sporlardan uzak durma önerilir” diye konuştu.İHA