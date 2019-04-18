Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması Adana bölge seçmeleri yapıldı. Yarışmada Türkiye'yi temsil edecek kadın ve erkek adayların belirlenmesi amacıyla Gençlik Merkezi Atletizm Pisti'nde düzenlenen yarışmaya Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye PTT başmüdürlüklerinden 108 posta dağıtıcısı katıldı.Adana'daBalkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması Adana bölge seçmeleri yapıldı.Yarışmada Türkiye'yi temsil edecek kadın ve erkek adayların belirlenmesi amacıyla Gençlik Merkezi Atletizm Pisti'nde düzenlenen yarışmaya Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye PTT başmüdürlüklerinden 108 posta dağıtıcısı katıldı.Adana PTT Başmüdürü Korkmaz Gencer'in startıyla başlayan yürüyüşte 89 erkek yarışmacı 10 kilometrelik, 19 kadın dağıtıcı ise 5 kilometrelik parkuru tamamlamak için mücadele etti.Başmüdür Gencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü yarışmayı başarıyla tamamlayan postacıların, PTT Genel Müdürlüğünce daha sonra belirlenecek tarihte Türkiye geneli eleme yarışlarına katılacağını söyledi.Türkiye elemelerinde derece alan postacıların Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışmasına katılmaya hak kazanacağını ifade eden Gencer, yarışmaya katılan posta dağıtıcılarına başarılar diledi.Yarışların sonunda kadınlar ve erkeklerde ilk 3'e giren 6 yarışmacı, Türkiye elemelerine katılmaya hak kazanacak.ADANA (AA) -