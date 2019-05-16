Poşet dolusu uyuşturucuyla kaçmaya çalışırken yakalandı
- Adana'da polis ekiplerinin denetimi sırasında yaşanan kovalamacada yere attığı poşetten 1 kilo 47 gram sentetik uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
Adana'da polis ekiplerinden kaçarken yere attığı poşetten 1 kilo 47 gram sentetik uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik kent genelindeki rutin denetimlerde şüpheli bir kişiye rastladı.
Ekip, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde elinde poşet bulunan bir kişinin kendilerini görüp kaçması üzerine peşine düştü.
Ara sokaklara yönelen zanlı Mükerrem D. (47), kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelinin kaçış yönünde arama yapan ekipler, poşet içerisinde 1 kilo 47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
ADANA (AA) -