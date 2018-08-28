- Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ve jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 770 gram esrar, 4 kök Hint keneviri ile 37 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, Kestel Mahallesi’ndeki Ümit S.’ye ait bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bilgisine ulaşması üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese dün akşam saatlerinde baskın düzenleyen ekipler, Ümit S.’yi gözaltına alırken evde yapılan aramalarda ise buzdolabının içresinde 1 kilo 749 gram esrar ve saksıya ekili vaziyette 4 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığını belirledikleri İ.K.'yi (17), dün akşam saatlerinde Oba Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde takibe aldı. Harekete geçen polis İ.K.’yi yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan üst aramasında satışa hazır vaziyette kağıda ve poşete sarılı 20.75 gram esrar ve 37 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.İHA