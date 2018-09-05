- Antalya'nın Alanya ilçesinde polis, ilçeyi rahatça gezmeleri için tatile gelen turistlere İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde hazırlanan Alanya haritası dağıttı.Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği tarafından ilçeyi rahat gezmek amaçlı başlattığı uygulamayla İngilizce, Almanca, Rusça dillerinde hazırlanan 40 bin Alanya haritası, turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dağıtıldı. Uygulama kapsamında Alanya Kalesi’nde harita dağıtan ekipler, ören yerlerini gezen turistlerden olumlu tepkiler aldı. Uygulamanın sezon sonuna kadar devam edeceğini aktaran polis, hazırlanan haritalarda turistlerin başlarına gelebilecek olumsuz olaylara karşı uyarıcı bilgilerin de yer aldığını belirtti. Bölge halkının ve turistlerin güvenlikleri için bu tür çalışmaların devam edeceğini belirten polis ekipleri, turistlere güvenlik açısından çeşitli önerilerde bulundu. Haritalarını alan turistler çalışmalarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.İHa