) - Antalya’nın Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri vatandaşları suda boğulma olaylarına karşı broşürlü ve sözlü olarak uyardı.Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Ekipleri vatandaşları güvenli bulmadıkları ve uyarı levhası bulunmayan alanlarda yüzmemeleri konusunda uyardı. Görevliler, vatandaşlara konuyla ilgili üzerinde uyarıcı bilgilerin bulunduğu broşür dağıttı. Vatandaşlardan, derinliği bilinmeyen, cankurtaranı olmayan veya yüzülebilecek su hakkında uyarıcı levhaların bulunmadığı alanlarda yüzmemelerini istendi.İHA