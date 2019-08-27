Piyasalar 'yeniden müzakere' beklentileriyle yükselişte

ABD Başkanı Trump'ın ticaret müzakerelerine dair iyimserliği artıran açıklamalarının ardından piyasalarda pozitif bir seyir izleniyor.

Piyasalar 'yeniden müzakere' beklentileriyle yükselişte
TÜRKİYE
G.Tarihi: 27.08.2019 11:22
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Küresel piyasalarda, ABD ile Çin'in ticaret müzakereleri kapsamında yeniden masaya oturabileceğine dair haberlerin ardından yatırımcı güvenindeki artışla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerin ticaret müzakerelerini yeniden başlatmak için ABD'li meslektaşlarını aradığını, görüşmelere yeniden ciddi bir şekilde başlayacaklarını belirterek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e saygı duyduğunu ve Şi Cinping'in sakin tavrını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Cuma günü taraflar arasında gerilimi artıran gelişmelerin ardından Trump'ın açıklamaları ile ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağı umutları arttı. Söz konusu gelişmeyle piyasalarda olumlu fiyatlamalar yapıldığı, bununla birlikte belirsizliğin sürmesi ile yatırımcıların temkinli bir duruş sergilemeye devam ettiği görülüyor.

Öte yandan dün Fransa'da düzenlenen 45'inci G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, liderlerin İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği ve bölgede barışla istikrarın sağlanması konusunda aynı görüşü paylaştığı vurgulandı. Bildirgede, Ukrayna'ya ilişkin Fransa ve Almanya'nın somut çözüm bulmak için gelecek haftalarda bir zirve düzenleyeceği aktarılırken G7 ülkelerinin Libya'da kalıcı ateşkesi desteklediği ifade edildi.

Trump da nükleer anlaşma konusunda sorun yaşadığı ve yaptırımlar uyguladığı İran konusunda tavrını korurken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le görüşmek istemediğini, çok erken olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ABD'nin yaptırımları kaldırmazsa, Tahran'ın anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmaya devam edeceğini vurguladı.

Pay piyasaları yükseldi

Ticaret müzakerelerinin yeniden başlayacağına dair umutlar ve dayanıklı tüketim malı siparişlerinin beklentilerin üzerinde artması ile dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,05, S&P 500 endeksi yüzde 1,10 ve Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 1,32 değer kazandı. Dolar endeksi dün 97,477 ile yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 98 sınırından işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,4430 ile Temmuz 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,52 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, İtalya'da geçen hafta Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasını vermesiyle zirveye ulaşan hükümet krizine çözüm bulmak için Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella bugün ikinci tur istişarelere başlayacak. Pay piyasalarında ise dün İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 geriledi. Avro/dolar paritesi ise 1,11 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.

Bu arada bugün açıklanan Almanya büyüme verisi, ekonominin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daraldığını ortaya koyarak, ülkeye dair resesyon kaygılarını üst sıralara taşıdı.

Asya tarafında ise ticaret müzakerelerine dair iyimser haberlerin etkisiyle dünkü kayıpların büyük ölçüde telafi edildiği görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 97.101,30 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün Asya seansında 6,3370'e kadar yükselmesine karşın yurt içi piyasaların açılması ile 5,81 seviyelerine gerilerken, bugün işlemlerin 5,81-5,83 bandından gerçekleştiği görülüyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde en etkili faktör olmayı sürdürdüğünü, İran gelişmeleri doğrultusunda jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 94.300 puanın destek, 97.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.00 ABD, 2. çeyrek konut fiyat satın alma endeksi

16.00 ABD, haziran ayı FHFA Konut Fiyat Endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı Richmond Fed İmalat Endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı Conference Board Tüketici Güveni

Muhabir: Belgin Yakışan

 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Site Parfümeri'den çok özel makyaj seti kampanyası
Isparta'da 6 saatlik planlı elektrik kesintisi olacak
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı
Rektör Çarıkçı’nın “Zaferler Ayı” Mesajı
Isparta Milas Mesireliği Yenileniyor
Tatlı su serbest dalış rekorlarının yeni adresi: "Salda Gölü"
Isparta'da O yol genişletilerek, trafiğe açıldı
ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
Isparta Atatürk Stadyumu için önemli bilgilendirme
Isparta'da İşkur'dan 10 kişilik kurs duyurusu
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 2019
Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!
Iyaş'tan yeni bir kampanya daha!
Isparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret Etti
ISUBÜ Rektörü: “Cani katil en ağır şekilde cezalandırılmalıdır”
Isparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildi
Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Isparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladı
Yalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı
Isparta’da 3 buçuk saat planlı elektrik kesintisi
Isparta Valisi Seymenoğlu Senirkent'te
YÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYOR
​Isparta Belediyesinden, sokak hayvanları için örnek çalışma
3 bin muhtar için yeniden sandık
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirimAvis'ten online ödemede yüzde 30 indirim22 Ağustos 2019
Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralıIsparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı24 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı21 Ağustos 2019
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldıIsparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı21 Ağustos 2019
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'taIsparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta21 Ağustos 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU21 Ağustos 2019
3 bin muhtar için yeniden sandık3 bin muhtar için yeniden sandık23 Ağustos 2019
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!24 Ağustos 2019
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği 21 Ağustos 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 201922 Ağustos 2019
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLERISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER20 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı'nın vefatı25 Ağustos 2019
Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları 22 Ağustos 2019
Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! Iyaş'tan yeni bir kampanya daha! 24 Ağustos 2019
Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandıHababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı Burdur'da son yolculuğuna uğurlandı26 Ağustos 2019
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 2019Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali 201925 Ağustos 2019
Isparta Merkez'de elektrik kesintileri olacakIsparta Merkez'de elektrik kesintileri olacak21 Ağustos 2019
YÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYORYÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYOR23 Ağustos 2019
Yalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladıYalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı23 Ağustos 2019
MEMUR-SEN'DEN ZAM AÇIKLAMASI 2019MEMUR-SEN'DEN ZAM AÇIKLAMASI 201921 Ağustos 2019