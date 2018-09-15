- Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Phaselis Sanat Festivali’nin üçüncü gününde sahne alan Tango Neva topluluğu, sanatseverlere müzik ve dans ziyafeti sundu.Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi’nde bulunan 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Phaselis Antik Kenti’nde düzenlenen 9 Phaselis Sanat Festivali 10, 11, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşuyor. Festivalin ilk gününde Tanini Trio Grubu, ikinci gününde ise Muratpaşa Gençlik Orkestrası konser vermişti. Üçüncü gün ise tango rüzgârı estiPhaselis’te bulunan tarihi su kemerlerinin önünde konser veren Tango Neva grubu izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Bandoneonda Tolga Salman, vokalde Ali Pınar, piyanoda Ayşe Nil Ülgener, kemanlarda Yonca Sülün ve Gaye Süslüoğlu, viyolada Ayşe Didem Hekimoğlu, viyolonselde Jülide Canca Eke ve kontrabasta Ceren Akçalı’ın yer aldığı Tango Neva, hem klasik tango hem Tango Nuevo’yu yorumlarken büyük beğeni topladı. Ayrıca Türkçe tango şarkıları eşliğinde yapılan tango dansları da geceye renk kattı.İHA