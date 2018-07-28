Antalya’nın en işlek caddelerinde patenleriyle motosiklet ve otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapan bir grup çocuk yürekleri ağızlara getirdi.Antalya’da trafiğin en yoğun olduğu ana arterlerden Yüzüncü Yıl ve Güllük Caddesi'nde yaşları 10 ile 15 arasında değişen patenci çocukların gece ve gündüz seyir halindeki araçların arkasına tutunarak yaptıkları yolculuk diğer araç sürücülerine de korkulu anlar yaşattı. Özellikle Yüzüncü Yıl Bulvarında gece karanlığında bir motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen çocuklar hem kendilerini, hem de diğer araçları tehlikeye attı. Bir kazanın yaşanmadığı olayın ardından ikinci patenci grup bu kez Güllük Caddesi'nde bir toplu ulaşım otobüsünün arkasında görüntülendi. Otobüsün arkasına tutunabilmek için birlerini itip yer tutmaya çalışan çocukların bu hareketleri de diğer sürücüler tarafından kayıt altına alındı. Ayaklarını yerden kesip otobüsün arkasına adeta yapışık olarak ilerleyen çocuklar bir süre otobüsün arkasına tutunarak seyrettikten sonra gözden kayboldu. Çocukların hem kendilerinin, hem de sürücülerin can güvenliklerini tehlikeye atmasına rağmen rahat tavırları gözlerden kaçmadı.İHA