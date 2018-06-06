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Perge’de sütunlar ayağa kaldırılıyor

Perge’de sütunlar ayağa kaldırılıyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Perge’de sütunlar ayağa kaldırılıyor 
  - Antalya Valisi Münir Karaloğlu:   
  - "Antalya'da yaşayan 2 milyon 385 bin kişinin yani herkesin bu sene Perge'yi görmesi lazım" 
 
 Antalya Valiliğince Perge Antik Kenti için başlatılan "Bir Sütun da Sen Dik" kampanyası kapsamında antik kent içerisindeki 40 sütun orijinal yerlerine dikildi. 
  2018 yılının turizmde "Perge Yılı" ilan edilmesinin ardından başlatılan proje sonrası, sponsor kişi ve kurumların yaptığı bağışlarla 40 sütun orijinal yerine dikildi. Son sütunu düzenlenen törende kendi elleriyle yerleştiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, antik kentteki sütunların tekrar ayakta görmekten dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti. 
  
  "2 milyon 385 bin kişinin Perge’yi görmesi lazım" 
  2018 yılını Perge Yılı yaptıklarını anımsatan Vali Karaloğlu, "Turizm sektörü ve kentteki sivil toplum örgütleri sahip çıkmazsa ilin valisi istediği kadar '2018 Perge Yılı' desin. Hiçbir şey ifade etmez. Ama görüyorum ki kent, turizm sektörü ve sivil toplum örgütleri bunu sahiplendi. Ancak Antalyalılar Perge'ye girmedikten sonra dışarıdan gelen insanları buraya sokamayız. Bu yüzden, Antalya'da yaşayan 2 milyon 385 bin kişinin yani herkesin bu sene Perge'yi görmesi lazım" dedi. 
 
  "100 kişi ile kazı yapılacak" 
  Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında Antalya'ya ayrılan işçi kontenjanından bir kısmını kazılara ayırdıklarını belirten Karaloğlu, bu yıl Perge Antik Kenti’nde 100 kişi ile kazı yapacaklarını söyledi. Antalya genelindeki tüm kazılara 591 kadro verdiklerini ifade eden Karaloğlu, "Bu Türkiye'de ilktir. Amacımız, 50-60 yıla yayılan, hocalarımızın sadece 2 ayda yanlarındaki 3-5 öğrenciyle güneşin altında kavrulduğu kazıların, gerçekten yol aldığımız kazılar olmasını arzu ediyoruz. Bunun için de en büyük eksiğimiz işçi. Onu da TYP ile çözdük. Türkiye'nin bütün kazılarında aynı problem var. Bu yolla bütün kazılardaki işçi problemini çözeriz" diye konuştu. 
  Konuşmanın ardından bağış yapan sponsorlara hediyeler takdim edildi. 
  Sütun dikim törenlerine Vali Karaloğlu’nun yanı sıra, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni ile diğer kurum ve daire amirleri de katıldı. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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