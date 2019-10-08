Pekinel kardeşlerin hedefi 500 bin çocuğu müzikle buluşturmak

Dünyaca ünlü piyanist kardeşler Güher ve Süher Pekinel tarafından 10 yılı aşkın süredir yürütülen üç ayrı eğitim projesi ile ulaşılan çocuk sayısının, iki sene sonra 500 bine ulaşması hedefleniyor.

Pekinel kardeşlerin hedefi 500 bin çocuğu müzikle buluşturmak
TÜRKİYE
G.Tarihi: 08.10.2019 18:55
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Dünyaca ünlü piyanist Güher ve Süher Pekinel kardeşler, 10 yılı aşkın süredir yürüttükleri 3 ayrı eğitim projesi ile iki sene sonra toplamda 500 bin çocuğa ulaşarak, dünya sahnelerinde Türkiye'yi tanıtan isimlerin sayısını artırmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, geçen hafta düzenlenen sezon açılışında, dinleyicilere müzik ziyafeti sunan ve konser serileri sonrasında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Pekinel kardeşler, Anadolu'da genç müzisyenlerin yetişmesi amacıyla uzun yıllardır eğitim programı sürdürdüklerini belirtti.

Güher Pekinel, sanatçının en önemli görevlerinden birisinin gelecek nesilleri yetiştirmek ve düşünmek olduğuna dikkati çekerek, gençlerin müzikle yetişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Pekinel, Anadolu'ya yayılmak amacıyla "Güher- Süher Pekinel Anadolu Carl Orff Eğitimi" projesiyle çocuklara anaokuldan başlayarak müzik eğitimi verdiklerini, projelerinde sanatın diğer alanlarını da içine almaya çalıştıklarını kaydetti.

Müziğin, çocuklar üzerinde çok daha derin bir etkisi olduğunu vurgulayan Pekinel, şunları ifade etti:

"Son köye kadar erişmek istiyoruz. Durumu iyi olan okullar zaten ödeyebiliyorlar hocalarının ücretlerini ama Anadolu'daki okulların çoğu bunu yapamıyor. QNB Finansbank sayesinde hocalarımızı eğittik. Programın, 3 yıl boyunca bunun, sürdürülebilir olup olmadığını denedik, teyidini aldık. Bu yıl, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, 1200 öğretmenle Anadolu'nun 40 iline erişeceğiz. 200 bin okul öncesi ve ilköğretim çocuğuna eğitim vermiş olacağız. Bu bizim için konserde duyduğumuz mutluluğun da üstünde bir mutluluk."

"Hedefimiz iki sene sonra 500 bin çocuğa ulaşmak"

Süher Pekinel ise eğitim süresince ailelerin de çocuklarıyla gelip dersleri dinlediğini, Anadolu'da insanların öğrenmek için istekli olduklarını kaydetti.

Pekinel, "Güher- Süher Pekinel Anadolu Carl Orff Eğitimi projesini MEB ile yürütüyoruz. Hedefimiz iki sene sonra 500 bin çocuğa ulaşmak. MEB ile iş birliği içerisinde, iki eğitim öğretim döneminde toplam 6 müzik öğretmeni, Salzburg Mozarteum Enstitütüsü'nde burslu olarak İngilizce eğitimlerinin adından Orff Schulwerk alanında, en iyi ve uluslararası eğitimi alıyorlar. Bu öğretmenler Türkiye'ye dönüşlerinde Anadolu'da devlet okullarında, okul öncesi ve müzik öğretmenlerine seminerler verdi. Seminer alan öğretmenler, kendi il ve ilçelerinde bunu diğer öğretmenlere ve ardından çocuklara aktardı. Bu bir çember gibi birbirine bağlı büyüyor." şeklinde konuştu.

Projenin YÖK vasıtasıyla üniversitelere yayılmasını istediklerini vurgulayan Süher Pekinel, "YÖK Başkanımız bütün bir ilgiyle bizi dinlemişti. 'Ne zaman isterseniz size açığım' demişti. Kendisiyle görüşmeyi arzu ediyoruz tekrar." dedi.

Sanatçıya destek olacak düşünce önderlerine sanat yatırımı

Güher Pekinel, bir diğer projeleri "Güher-Süher Pekinel Tevitol Müzik Bölümü" ile geleceğin düşünce önderi gençlerin, sosyal sorumluluk bilinciyle sanat ve sanatçıya yatırım yapacak ve destek olacak şekilde yetişmesine katkı vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Pekinel, Türkiye'nin her bölgesinden üç etapta seçilen üstün yetenekli çocukların okuduğu Kocaeli'deki "TEVİTÖL" Lisesindeki "G&S Pekinel Müzik Bölümü"nde, 2006'dan beri müzik tarihi, solfej, teori ve enstrüman dersleri sunduklarını ve her sene çok başarılı mezunlar verdiklerini kaydetti.

Yetişen üst düzey yöneticilerin ve iş insanlarının sanatçılara destek vermesi gerektiğini, devletten her şeyin beklenemeyeceğini aktaran Güher Pekinel, şu bilgileri verdi:

"Bugün buradan mezun olanlar, Amerika'daki üniversitelerde ne okursa okusunlar bir adım önde gidiyorlar. Burslu olarak dünyanın önde gelen üniversitelerine kabul edilen bu gençler, örneğin Harvard, Princeton, Berkeley gibi üniversitelerdeki akademik hayatlarında da bu üniversitelerin orkestralarına katılarak müziğin etkisini devam ettiriyor, sosyal açıdan çok daha çabuk adaptasyon sağlıyorlar. Üniversite müzik eğitimini çok destekliyor ve girişlerinde de puan veriyor. Hatta bir öğrencimiz Harvard'da 2 orkestrada birden çalıyor."

"Müzikte iki nesil kaybettik"

Güher Pekinel, ayrıca "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" isimli projelerini de 45 senelik birikimlerini Türkiye'ye vermek için oluşturduklarına değindi.

Pekinel, 6 senedir Tüpraş'ın sponsorluğunda sürdürülen projede büyük başarılara imza atıldığını dile getirdi.

Projenin çıkış noktasının, Türkiye'nin uluslararası platformlarda varlığını sürdürmek ve güçlendirmek, genç yeteneklerin Türkiye'yi dünyada temsil etmesini sağlamak olduğuna dikkati çeken Güher Pekinel, şunları kaydetti:

"Müzikte iki nesil kaybettik. Eğitim duraksadı. Konservatuvarlara yeni öğretmenler alınamadı. İsteğimiz, başarılı gençlerin, isimlerini yurt dışında duyurmaları. Bu çocukları erken yaşta keşfederek, enstrüman desteği veriyoruz. 18'inci yüzyıl enstrümanları alıyoruz. Bu öğrencilerin muhakkak bir sene sonra uluslararası en iyi yarışmalara girmeleri şartını da getiriyoruz."

Öğrencilerinden Can Çakmur dünya birincisi

Yurt dışında birçok ülkede 15 yaşında dehaların çıktığına değinen Süher Pekinel de Türkiye'deki yetenekli çocukların, erkenden bu yarışmaların içine girmelerini sağlamak istediklerini anlattı.

Pekinel, konservatuvar öğrencilerinin bu programa başvuru yapmak için rekabet ettiğini, başvuru sonrasında öğrenciler ve aileleri ile birebir tanıştıklarını belirtti.

Programlarda yer alan Ankara doğumlu 21 yaşındaki piyanist Can Çakmur'un, uluslararası iki yarışmada dünya birinciliği olduğu örneğini veren Süher Pekinel, "Çok iyiyseniz ve o standardı koruyabilirseniz kapılar açılıyor size. Türkiye'de orkestralar bu gençleri davet etmeli. Bu gençlere konser kapıları açılmalı." dedi.

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