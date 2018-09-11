- Manavgat Pazarcılar Odası personeli Emiş Bozkurt'un yolda bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Manavgat Pazarcılar Odası personeli Emiş Bozkurt, dün sabah oda binasından çıkıp markete giderken yolda bir cüzdan buldu. Bozkurt, içerisinde banka kartları ile yaklaşık bin lira para bulunan cüzdanı Oda Başkanı Sami Dursun Doğan’a teslim etti. Başkan Doğan, Cumhuriyet Polis Karakoluna haber verdi. Bir süre sonra odaya gelen cüzdan sahibi, cüzdanını Emiş Bozkurt ve Oda Başkanı Doğan’dan teslim aldı.Evinden bankaya gitmek üzere motosikletle çıktığını belirten Halil Ramazan Dinçsoy, “Bankanın kapısına geldiğimde cüzdanının yerinde olmadığını görünce şaşkına döndüm. Kartları iptal ettirdikten sonra karakola giderek kayıp başvurusunda bulunduğum sırada Pazarcılar Odası'ndan telefon geldi. Hemen odaya gelip cüzdanıma kavuştum. Bulan kardeşimizden Allah razı olsun” dedi.İHA