Patlayan içme suyu hattı koyunların bulunduğu ağılı sular altında bıraktı

Patlayan içme suyu hattı koyunların bulunduğu ağılı sular altında bıraktı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 07.08.2018 11:34
0
Isparta Düğün Salonları
  - Patlayan içme suyu hattı koyunların bulunduğu ağılı sular altında bıraktı 
  - Manavgat’ta koyunlarını son anda kurtaran ağıl sahibinin eşyaları kullanılamaz hale geldi 
 
 - Manavgat Irmağından Manavgat ve Side’ye içme suyu taşıyan ana hat patlayınca bir ağıl sular altında kaldı. Bir anda önüne toprak ve ağaçları katarak büyük bir gürültüyle tepeden aşağıya akan sel suları içinde koyun ve keçilerin bulunduğu ağıla doldu. 
  Manavgat Irmağından Manavgat ve Side’ye içme suyu taşıyan Sarılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan ana hat patladı. Bir anda önüne toprak ve ağaçları katarak büyük bir gürültüyle tepeden aşağıya akan sel suları 
Sarılar Mahallesi Çayyazı Kümeevleri mevkiinde bulunan ağılı sular altında bıraktı. Sürü sahipleri hayvanlarını güçlükle ağıldan çıkararak olası bir faciayı önlemiş oldu. 
 Su, hattın kapatılmaması nedeniyle 1 saati aşkın bir süre akmaya devam ederken, sürü sahibinin ailesiyle birlikte kaldığı bölümdeki eşyalar da tamamen sular altında kaldı. Bazı eşyaların sel sularına kapılarak çevreye dağıldığı gözlendi. 
  Yaklaşık 1 saat sonra suyun şiddeti azalırken sürü sahiplerinin ağıl ve evlerindeki zararı görmek amacıyla içeri girmesinin ardından sular yeniden yükselince eşyalar yeniden sular altında kaldı. 
  Koyunların sahibi Muammer Sarıdemir, "Yılların emeği gözümüzün önünde eriyip gitti. Tüm eşyalarımız sular ve çamur altında kaldı. Hayvanlarımızın ve kendi yiyeceklerimiz tamamen yok oldu. Yetkililerin buraya gelmesi için birimizin ölmesi mi gerekiyor" dedi.   
  Suların tamamen kesilmesinin ardından tüm eşyaların çamur altında kaldığı, ağıldan çıkarılamayan koyun ve kuzuların ise sel sularından etkilendiği ve korktukları görüldü. Diğer taraftan, sürü sahibinin küçük oğluna ait küçük bir köpek de sel sularından sahibi tarafından alınarak güvenli ve yere götürüldü. 
 
AW462388_01AW462388_02AW462388_03AW462388_04AW462388_05AW462388_06AW462388_07AW462388_08AW462388_09AW462388_10AW462388_11


İHA                               
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Deterjan alırken etikete dikkat! Bakanlık uyardı
ISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DÜZENLENECEK
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
Isparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef oldu
Türkiye’nin ilk büyük yağlı güreş kompleksi Isparta’ya inşa ediliyor
Isparta Senirkent'te 61 yaşındaki tek kişilik orkestra
Binlerce vatandaşın borcunu devlet ödeyecek
Müjde geldi! Kamuya 67 bin yeni personel alınacak
Isparta’da yoğun katılımlı yağlı pehlivan güreşi müsabakaları
Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi!
İşsizlik maaşından artık onlar da faydalanacak!
Hesap işletim ücreti artık yasal değil
Isparta'da oto galericiler sitesinin 2. etabı başlayacak!
Bu tarihi kaçıran bedelli askerlik yapamayacak!
YÖK'ten öğrencilere müjdeli haberler!
ISPARTA'DA YEPYENİ DÖNER LEZZETİ...ÖKÜZ DÖNER!
ISPARTA'DA GÜLDEN SONRA LAVANTA YAYGINLAŞIYOR
ISPARTA VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI 2018
​Isparta’da planlı elektrik kesintisi
“Doğa sevgisi eğitimin en önemli parçasıdır”
Isparta Belediye Oğuzata kurslarındaki 21 öğrenci nitelikli liselere yerleşti
“Isparta tamamen tekli eğitime geçecek”
Bedelli askerlik başvuruları başladı! işte izlenecek yol...
Eğirdir Gölü'nde yakalanan kaçak ağlara el konuldu
“Isparta'yı hatırlatan ürünler”
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli olduKurban Bayramı tatili kaç gün olacak belli oldu31 Temmuz 2018
Hastane önünde yürek burkan görüntü Hastane önünde yürek burkan görüntü 01 Ağustos 2018
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjdeMilli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrencilere müjde01 Ağustos 2018
ISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYORISPARTA MERKEZ DİREKLİ BARAJI VE SULAMASINDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR01 Ağustos 2018
Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi!Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi!05 Ağustos 2018
Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...Isparta'ya A Plus üniversite şehri ödülü...31 Temmuz 2018
SAAT KULEMİZ ISPARTA’NIN SEMBOLLERİNDEN BİRİSİ, GELECEĞİN TARİHİ OLACAKTIRSAAT KULEMİZ ISPARTA’NIN SEMBOLLERİNDEN BİRİSİ, GELECEĞİN TARİHİ OLACAKTIR04 Ağustos 2018
Otobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyorOtobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyor03 Ağustos 2018
Resmen başladı! Başvuran parasını geri alacakResmen başladı! Başvuran parasını geri alacak01 Ağustos 2018
Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta’ya taşınıyor01 Ağustos 2018
Isparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef olduIsparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef oldu06 Ağustos 2018
Isparta Türker AVM'de indirimde bu hafta...Isparta Türker AVM'de indirimde bu hafta...01 Ağustos 2018
ISPARTA'DA YEPYENİ DÖNER LEZZETİ...ÖKÜZ DÖNER!ISPARTA'DA YEPYENİ DÖNER LEZZETİ...ÖKÜZ DÖNER!03 Ağustos 2018
İşsizlik maaşından artık onlar da faydalanacak!İşsizlik maaşından artık onlar da faydalanacak!05 Ağustos 2018
​Isparta’da planlı elektrik kesintisi​Isparta’da planlı elektrik kesintisi03 Ağustos 2018
ISPARTA'DA CANLI HAYVAN SATIŞI VE ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TAISPARTA'DA CANLI HAYVAN SATIŞI VE ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TA02 Ağustos 2018
Eğirdir Gölü'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı Eğirdir Gölü'ne 300 bin yavru Sazan bırakıldı 01 Ağustos 2018
Isparta'da lavanta fidanının üretim üssü EğirdirIsparta'da lavanta fidanının üretim üssü Eğirdir31 Temmuz 2018
BAĞCI OTO MADENİ YAĞ DEĞİŞİM SERVİSİ AÇILDIBAĞCI OTO MADENİ YAĞ DEĞİŞİM SERVİSİ AÇILDI02 Ağustos 2018
Milyonları ilgilendiren karar! Süre uzatıldıMilyonları ilgilendiren karar! Süre uzatıldı31 Temmuz 2018