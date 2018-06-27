- Antalya'nın Manavgat ilçesinde müteahhit firmanın dikkatsizliği bir caddeyi sular altında bıraktı. Su baskını nedeniyle şaşkına dönen vatandaşlar, sular çekildikten sonra çamurla uğraştı.Türkbeleni’nde çalışma yapan müteahhit firma çalışanlarının dikkatsizliği Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi ve Hastane Caddesinin 2 ay içerisinde ikinci kez sular altında kalmasına neden oldu. Ana depoya giden borunun patlamasının ardından Manavgat’ın büyük bölümü susuz kalırken suların çekilmesinden sonra her iki caddede yollar ve kaldırımlar çamura büründü.Kış mevsiminde aşırı yağışlı havalarda Türkbeleni’nden gelen sel suları ve çamur nedeniyle sık sık sorun yaşayan Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu ve Hastane Caddeleri, yazın en sıcak günlerinde 2 ay arayla yeniden suya teslim oldu. Güneylioğlu ve Hastane Caddelerinde işyeri ve evi bulunan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bir anda Türkbeleni’nden gelen sel suları ve çamur karşısında şaşkına döndü. Sular, önüne kattığı toprağı caddeye sürüklerken, yağmur suyu giderlerinin tıkanmasıyla da cadde sular altında kaldı. Araçlar caddede güçlükle ilerlerken, vatandaşlar yolun karşısına geçemedi. Manavgat’ın Türkbeleni’ndeki depodan içme suyu alan mahallelerde uzun süre su kesintisi yaşandı.Patlayan boruya gelen suyun kesilmesinin ardından su basan caddelerde hayat normale dönerken, vatandaşlar ellerinde süpürge, kürek ve hortumlarla ev ve işyerlerinin önünü temizlemeye çalıştı. Kış aylarında aşırı yağışlarda Türkbeleni’nden gelen sel sularına alıştıklarını belirten cadde üzerindeki esnaflar "Türkbeleni’nde çalışan müteahhidin ASAT'ın bilgisi dışında çalışması nedeniyle 2 ay içerisinde ikinci kez hem de yazın en sıcak günlerinde sel sularına ve sel sularının getirdiği çamurlara esir olduk. Bir anda çalışma yapan ekiplerin patlattığı borudan gelen sular iş yerimizde ve evlerimizde mahsur kalmamıza neden oluyor" dedi.İHA