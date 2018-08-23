bubble kids

Paketleyip kilosunu 90 TL'den sattığı kurtlarla Avrupa'ya açılacak

Paketleyip kilosunu 90 TL'den sattığı kurtlarla Avrupa'ya açılacak
TÜRKİYE
G.Tarihi: 23.08.2018 12:55
0
Isparta Düğün Salonları

  - Paketleyip kilosunu 90 TL'den sattığı kurtlarla Avrupa'ya açılacak 
  - Antalya’da bir girişimci, insanların bakmaktan bile tedirgin olduğu un kurdunun üretimini yapıyor 
  - Her türlü etçil ve kanatlı hayvanlarda canlı yem olarak kullanılan un kurdunun kilosu 90 liradan alıcı bulurken, firma kısa süre içinde Avrupa pazarına açılmayı planlıyor 
 
 - Antalya’da bir girişimci, insanların bakmaya bile tedirgin olduğu un kurdunun (tenebrio molitor) üretimini yapıyor. Her türlü etçil ve kanatlı hayvanlarda canlı yem olarak kullanılan un kurdunun kilosu 90 liradan alıcı bulurken, firma kısa süre içinde Avrupa pazarına açılmayı planlıyor.   
  Antalyalı iş adamı Selami Gökgöl, 15 yıldır Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki 10 dönüm üzerinde bin 500 metrekarelik kapalı alanda canlı yem üretimi yapıyor. Bu yemlerden un kurdu, sıcaklığı, iklimlendirmesi ve yaşam alanı özel olarak oluşturulan hazır kutularda üretiliyor. Pet shop mağazaları, tavuk çiftlikleri, akvaryumcular ve kanatlı hayvan beslemede kullanılan un kurdunun kilogramı 90 liradan satılıyor ve paketin içinde yaklaşık 10 bin adet bulunuyor. 
 
  "Geleceğin yemi" 
  Un kurdunun üretimini iki yıldır yaptıklarınıbelirten Gökgöl, amaçlarının kanatlı grubunun protein ihtiyaçlarını karşılayabilmek olduğunu söyledi. 
  Un kurdunun dünya çapında bilinen önemli bir yem kaynağı olduğunu belirten Gökgöl, "Özellikle kuş sektörü ilgi gösterir. Kanarya, muhabbet kuşlarının yumurtlama döneminde kullanılıyor. Ayrıca tavuk sektöründe de son dönemde protein ihtiyacını karşılamak için tercih ediliyor. Un kurdu geleceğin bu alandaki önemli canlı yemlerinden bir tanesi" dedi. 
 
  "İtinayla eleniyor" 
  Satışa gelen un kurdunu boylarına ayırmanın çok zor bir iş olduğuna değinen Gökgöl, "Hem zaman kaybını hem de personel giderini azaltmak için ölçülerini verdiğimiz özel bir eleme makinesi aldık. 9 kademede makinemiz eleme yapıyor. 8 saatlik çalışma içinde 17 kişinin yapacağı işi yapabiliyor" diye konuştu. 
 
  "Kilosu 90 lira" 
  Yurt içi ağırlı çalıştıklarını ama hedeflerinin kısa süre içinde yurt dışına açılmak olduğunu ifade eden Selami Gökgöl, "Fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Un kurdunun kilosunu 90 liradan veriyoruz. Üretimimizi kısıtlı tutuyoruz. Şuan 500 kilogram un kurdumuz var ama üretimi kısıtlı tutuyoruz. Gelen talepler üzerine üretim potansiyelini arttırıyoruz. Üretim ve satış hep bir denge içinde olmak zorunda" dedi. 
  Un kurdu pazarında büyümeyi hedeflediklerini kaydeden Selami Gökgöl, "Örneğin bir tavuk sektörüne bile şuan bizim gücümüz yetmez. Ama gelen taleplerle yavaş yavaş kapasitemizi arttırıyoruz. 5 tona kadar üretebiliriz. Kendi tavuklarımızı da un kurdu ile besliyoruz" ifadelerine yer verdi. 
  Gökgöl, her türlü projeye açık olduklarını dile getirerek, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileriyle de TÜBİTAK için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi. 
 
AW474685_01AW474685_02AW474685_03AW474685_04AW474685_05AW474685_06AW474685_07AW474685_08AW474685_09AW474685_10AW474685_11AW474685_12


İHA                          
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Emekli maaşlarının ne zaman ödenecek belli oldu!
Bakan duyurdu! Tam 46 milyar dolar
İşsizlik maaşına yeni düzenleme
​Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'ta paralı oluyor
Isparta'da Mangal ateşi 4 evi yaktı ISPARTA'DA MANGAL ATEŞİ 4 EVİ YAKTI
Isparta'da hatalı sürücülere ceza havadan geldi ISPARTA'DA HATALI SÜRÜCÜLERE CEZA HAVADAN GELDİ
Eğirdir'de Bayramlaşma EĞİRDİR'DE BAYRAMLAŞMA
Isparta’da 40 acemi kasap, farklı şikayetlerle hastaneye koştu
Yüzde yüz yerli! Devlet Pardus'a geçiyor...
DSİ’YE ISPARTALI GENEL MÜDÜR
Rektör Çarıkçı’nın Kurban Bayramı Mesajı 2018
Isparta’da Kırmızı Düdüklü Trafik Denetimi
Başkan Günaydın'ın Kurban Bayramı Mesajı
​ISPARTA VALİSİ ŞEHMUS GÜNAYDIN’IN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Yarısını devlet ödüyor! Fırsatçılar harekete geçti
Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu?
Başkan Günaydın,Isparta hayvan pazarında vatandaşlarla bir araya geldiBAŞKAN GÜNAYDIN,ISPARTA HAYVAN PAZARINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Tütüncü'den Kur’an Kursu ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim hediyesi
Isparta'da Kaçak olarak serilen 800 metre balık ağı ele geçirildi
ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)
ISPARTA'DA HERKES BURADAN GİYİNİYOR! HESAPLI VE KALİTELİ
Bayram öncesi müjde! 500 milyon TL'lik dev destek
Isparta'da uyuşturucuyu evin bahçesine gömmüşler!
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbiri açıkladı
Isparta'da Bayram Öncesi Kasaplar Denetlendi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
Yurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA NÖBETÇİ FIRINLAR KURBAN BAYRAMI 2018ISPARTA'DA NÖBETÇİ FIRINLAR KURBAN BAYRAMI 201816 Ağustos 2018
​Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'ta paralı oluyor​Herkesi ilgilendiriyor! 1 Ocak'ta paralı oluyor22 Ağustos 2018
ISPARTA'DA AREFE GÜNÜ PAZAR KURULACAKISPARTA'DA AREFE GÜNÜ PAZAR KURULACAK16 Ağustos 2018
İşsizlik maaşına yeni düzenlemeİşsizlik maaşına yeni düzenleme22 Ağustos 2018
ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)17 Ağustos 2018
Isparta'da Mangal ateşi 4 evi yaktı Isparta'da Mangal ateşi 4 evi yaktı 22 Ağustos 2018
Isparta'da hatalı sürücülere ceza havadan geldi Isparta'da hatalı sürücülere ceza havadan geldi 21 Ağustos 2018
ISPARTA'DA HERKES BURADAN GİYİNİYOR! HESAPLI VE KALİTELİISPARTA'DA HERKES BURADAN GİYİNİYOR! HESAPLI VE KALİTELİ17 Ağustos 2018
ISPARTA DAVRAZSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDUISPARTA DAVRAZSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU16 Ağustos 2018
Bayram öncesi müjde! 500 milyon TL'lik dev destekBayram öncesi müjde! 500 milyon TL'lik dev destek17 Ağustos 2018
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbiri açıkladıHazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbiri açıkladı17 Ağustos 2018
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE BU ÜRÜNLERDE DE İNDİRİM VAR!ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE BU ÜRÜNLERDE DE İNDİRİM VAR!16 Ağustos 2018
Isparta'da Kaçak olarak serilen 800 metre balık ağı ele geçirildi Isparta'da Kaçak olarak serilen 800 metre balık ağı ele geçirildi 17 Ağustos 2018
Yarısını devlet ödüyor! Fırsatçılar harekete geçtiYarısını devlet ödüyor! Fırsatçılar harekete geçti20 Ağustos 2018
Başkan Günaydın'dan Isparta Şemsiyeli Sokak YorumuBaşkan Günaydın'dan Isparta Şemsiyeli Sokak Yorumu17 Ağustos 2018
Başkan Tütüncü'den Kur’an Kursu ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim hediyesi Başkan Tütüncü'den Kur’an Kursu ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim hediyesi 17 Ağustos 2018
Isparta'da uyuşturucuyu evin bahçesine gömmüşler!Isparta'da uyuşturucuyu evin bahçesine gömmüşler!17 Ağustos 2018
Isparta Belediyesi teyakkuzda olacak!Isparta Belediyesi teyakkuzda olacak!16 Ağustos 2018
Başkan Günaydın,Isparta hayvan pazarında vatandaşlarla bir araya geldiBaşkan Günaydın,Isparta hayvan pazarında vatandaşlarla bir araya geldi18 Ağustos 2018
Isparta'da Bayram Öncesi Kasaplar DenetlendiIsparta'da Bayram Öncesi Kasaplar Denetlendi17 Ağustos 2018