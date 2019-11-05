'P&G için Avrupa'nın en hızlı gelişen ülkesi Türkiye'

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu, "P&G Tükiye, Avrupa'nın büyüme motoru konumunda. Son 3 yıldır, P&G için Avrupanın en hızlı gelişen ülkesi Türkiye. P&G Türkiye olarak sağlık sektöründe de büyümek istiyoruz." dedi.

'P&G için Avrupa'nın en hızlı gelişen ülkesi Türkiye'
TÜRKİYE
G.Tarihi: 05.11.2019 10:49
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Isparta Düğün Salonları
İSTANBUL - Procter and Gamble'nin (P&G) markası Vicks'in, Türkiye'deki 50 yıllık macerasının anlatıldığı etkinlikte konuşan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, 1884 yılında bir eczacı oğlunun bulduğu formülle üretilen Vicks'in Dünyada 125, Türkiye'de ise 50 yıldır tüketicilerle buluştuğunu söyledi.

Turnaoğlu, Vicks markasının "güven" kelimesiyle anıldığını ve kokusuyla hatırlanıldığını belirterek, "Vicks'in bu doğrultuda gelecek dönemde hem ürün gamını geliştireceğiz hem de Vicks'i, P&G'nin Türkiye'de sağlık alanında büyümesinin itici gücü yapacağız." diye konuştu.

P&G'nin 16 marka ile Türk tüketicilerin hayatlarına dokunmaya ve onların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Turnaoğlu, şunları kaydetti:

"P&G Tükiye, Avrupa'nın büyüme motoru konumunda. Son 3 yıldır Avrupanın en hızlı gelişen ülkesi Türkiye. Avrupa P&G için ABD'den sonra en büyük ikinci pazar. P&G Türkiye olarak sağlık sektöründe büyümek istiyoruz. Geçen yıl doğal içerikli bir şampuanımızı tüketicilerle buluşturduk. 2020'in başında 2 yeni markamızı çıkaracağız. Bugün her 10 evden 9'unda en az bir P&G ürünü bulunuyor. Vicks gibi tüketiciler tarafından tercih edilen ve Türkiye'de satılan ürünlerinden yüzde 80'inden fazlasını ülkemizde üretilen bir markamızın, Türkiye'de yarım yüzyılı doldurmuş olmasından dolayı çok gururluyuz."

P&G'nin Türkiye'de satılan ürünlerinin yaklaşık yüzde 50'sinin Türkiye'de üretildiğine dikkati çeken Turnaoğlu, Türkiye'de üretilen ürünlerin de 25 farklı ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

"P&G Türkiye, 6 farklı saat diliminden ülkeyi yönetiyor"
Tankut Turnaoğlu, "Çocuk bezi ve hijyenik ped sektöründe P&G Türkiye son 9 yıldır ihracat şampiyonu. Geçen yıl deterjan alanında da bir numaralı ihracatçı olduk. Son bir sene içerisinde ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını 10'dan 25'e yükselttik. Geçen sene yüzde 30'un üzerinde ihracat artışı sağlandı. Bu da Türkiye'de P&G'nin nasıl kök saldığını ve P&G Türkiye'nin, ülkenin ihracatına ve istihdamına katkısını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

P&G Türkiye'nin, kısa bir süre önce Türkiye de dahil olmak üzere 8 ülke için hub haline geldiğini belirten Turnaoğlu, "P&G Türkiye merkez ofis liderliğinde yönettiğimiz ülkelere yeni ülkeler bağlandı. Bugün itibarıyla, Türkiye, 6 farklı saat diliminden ülkeyi yönetiyor. Artık Orta Asya'da 7 ülkenin yönetimini İstanbul'dan gerçekleştiriyoruz." dedi.

Turnaoğlu, P&G Türkiye'nin 2018 Temmuz- 2019 Temmuz dönemini dengeli bir şekilde kapattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim 3 önceliğimiz vardı: Büyüme, kar ve nakit. Bu üçünü de dengeli şekilde kapattık. Büyüme rakamları eskisi gibi olmasa da yine çift haneli büyüdük. Bununla birlikte dengeli nakit ve karı da yönetebildik. Tabi buna ihracatımızın önemli katkısı oldu. Temmuz itibarıyla yeni seneye başladık. Orda da şunu görüyorum, eylülden itibaren hızlı tüketim piyasasında ivmelenen bir hareket var.P&G Tükiye'nin 2019 yılı eylül ve ekim rakamları önceki senenin rakamlarının ciddi bir şekilde üzerine çıkmaya başladı. Bu da aslında, Türkiye'nin o içinde bulunduğu dengelenme sürecininde yavaş yavaş tamamlanıp tekrar büyüme sürecine girdiğini gösteriyor."

"Vicks markasını 50 yıldır gururla temsil ediyoruz "
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü Canan Bademlioğlu ise Eczacıbaşı'nın P&G ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle 50 yıldır Türkiye'de Vicks markasının satışını ve dağıtımını yaptıklarını söyledi.

Bademlioğlu, "Sağlıkta yaşam kalitesini artırarak; çağdaş, güvenilir, yenilikçi çözümlerle hayatın her evresinde yer alıyoruz. Bir nesil büyürken yanında olan Vicks markasını da 50 yıldır büyük bir gururla temsil ediyoruz. Konusunda dünya lideri olan 19 farklı iş ortağımızın bilgi birikimini ve deneyimini kendi üretim, pazarlama ve satış süreçlerimizde değerlendirerek, sağlık hizmeti anlayışımızı sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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