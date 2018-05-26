- Türk Tasavvuf Müziği yorumcularından Ahmet Özhan, Alanya Belediyesinin Ramazan ayı etkinliklerinde konser verdi.Alanya Belediyesinin Ramazan akşamları konseptiyle düzenlediği gecede, Türk Tasavvuf Müziği’nin sevilen seslerinden Ahmet Özhan, eserlerini Alanyalılar için seslendirdi. Yaklaşık 2 saat süren konserde vatandaşlar kendileri için ayrılan alanı doldurup, Özhan’a musikilerinde eşlik etti.Konser sonunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ahmet Özhan’a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.İHA