Başarılı Oyuncu Mert Turak Öğrencilerle Buluştu

1998-2000 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalında eğitim alan başarılı oyuncu Mert Turak, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri ile buluştu.Muhsin Ertuğrul sahnesinde gerçekleştirilen söyleşide, 1998-2000 yılları arasında SDÜ GSF Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalında eğitim alan, İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyuncu olarak görev yapmasının yanı sıra birçok dizi ve sinema filminde rol alan başarılı oyuncu Mert Turak, tiyatro eğitiminden sinema oyunculuğuna uzanan serüvenini öğrencilerle paylaştı.Mucize ve Mucize 2 filminde Aziz karakterine can veren ve gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Turak, film çekimleri sırasında yaşadıklarını ve edindiği deneyimleri aktardı. Mert Turak, öğrencilerin oyunculukla ilgili merak ettiği soruları cevapladı.SDÜ