- 55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında Yapımcı Fatih Aksoy, oyuncular Özge Özpirinçci ve Hazal Kaya "Sinemadan Günümüz Dizilerine, Kadının Yükselişi” konulu panele katıldı. Panelde 28 yaşına giren oyuncu Hazal Kaya’ya doğum günü sürprizi yapıldı.55. Uluslararası Antalya Film Festivali etkinlikleri kapsamında, ‘Sinema filmlerinden televizyon dizilerine kadının yükselişi’ adlı panel AKM Aspendos Salonu’nda gerçekleştirildi. Panele konuk olarak ise yapımcı Fatih Aksoy, oyuncular Hazal Kaya ve Özge Özpirinçci katıldı. Aynı zamanda panelde 28 yaşına giren güzel oyuncu Hazal Kaya’ya doğum günü pastası kesildi ve Antalyalıların ‘İyi ki doğdun Hazal, iyi ki varsın’ dedikleri video gösterildi. Kendisine yapılan sürpriz karşısında şaşıran Kaya, çok mutlu olduğunu kaydetti. Katılımın çok olduğu panelde, Kaya ve Özpirinçci oynadıkları ‘Kadın’ ve ‘Bizim Hikaye’ dizilerindeki rollerinden bahsetti.Özge Özpirinçci insanların kendilerinden bir şey bulduğu için dizi izlediklerini belirterek, “Bizler vatandaş olar televizyonda dizi izlerken kendimizden bir şey bulmak istiyoruz. Bir hikaye eğer sizi çekiyorsa ve siz yer bulabiliyorsanız devam edebiliyorsunuz. Bunun ayrıma ihtiyacı yok. Bütün dünyada olan bu akım eşitlik kavramı, bunlara da etken. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bunu en ufak bir parçası bile olmak bizi mutlu ediyor” dedi.Dizi çekerken vakitlerinin kısıtlı olduğunu vurgulayan Özpirinçci, “Bizler daha çok iklimsel, kültürel ve duygusal bir millet olarak duygusal kararlar veriyoruz. Benim camdan cama atlayıp, tekmeler atmam, ya da birilerini yakmam yerine iki çocuğuma zor şartlarda bakmam daha çok ilgi çekiyor. O kadar süre içinde drama çıkarmak herkes için daha avantajlı” şeklinde konuştu.‘Bizim Hikaye’ dizisinde kardeşlerine ve alkolik bir babaya bakan kadın rolü canlandıran Hazal Kaya, ‘Güçlü kadın’ ifadelerine değindi. Kaya, “Ben Antepliyim. Bizim oralarda kavga çıktığında kadın açar kapıyı. Bu onlara çok normal geliyordu. Ama aslında çok güçlü bir durum. Ahlakın kadın bedeni üzerinde belirlenmesi tartışılabiliyor. Şimdi kendimize değer vermeyi öğreniyoruz. ‘Ben kadınım, güçlüyüm’ bunları yeni yeni söylemeye başlıyoruz. Aslında bu akımların bize gelmemesi, bizim kendimizi fark etmemiz gibi bir durum söz konusu olamazdı. Aslında medyada hep yapılır ya kadınlar üzerinden rekabet konulur. Erkeklerde böyle bir durum olmaz. Aslında pek çok kadın arkadaşım güzel açıklamalar yaptılar” ifadelerini kullandı.Kadın dizisinde entrika ve aşk hikayesi olmadığına dikkat çeken Hazal Kaya, “Dünya güzeli bir kadın hayatta kalıp çocuklarına bakmak için mücadele veriyor. Bu da izleyiciler tarafından dikkat çekiyor. Bir kadın o diziyi izlemek istiyor.Yolda yürürken bir tane beyefendi dizdeki rolümü söyleyerek bana, ‘Yürü kızım arkandayım, o adamı da boşa’ dedi. İnanamadım. Kodlarımıza göre bunu bekleyemeyiz ya buna sebep olan hangi enerjiyse şükürlerimizi sunuyorum. Kadın senaristler yeni yeni kadın yazmayı öğreniyorlar” dedi.Yapımcı Fatih Aksoy ise herkesin iyi olduğu bir alan olduğunu ve o alanda derinleştiğini ifade ederek, “Ya da her şeyi yapmaya çalışırsınız. Biz her şeyi yapmaya çalışmıyoruz, iyi olduğumuz şeyi yapıyoruz. Adını Feriha Koydum Hindistan’da 100 milyona yakın insan izlemiş. Meksika’da 15 milyon insan Kadın dizisini izledi. Bu dizileri oralardaki insanlara izletebilmek kıymetli. Burası bizim çok iyi işler ürettiğimiz bir alan” diye konuştu.Türkiye’de her gün para ödemeden seyredilebilecek 7 dizi olduğunu kaydeden Aksoy, bu dizilerin çok iyi üretilmeye çalışılmış diziler olduğuna dikkat çekti. Aksoy, “Avrupa’da hiçbir yerde bu kadar çok TV dizisi yok. Bir şey izlemeye 3 saatiniz var. Birinden birini izlerseniz uyku saati geliyor zaten. Yapmaktan korktuğumuz şeyler var. Türk dizilerinde eşçinseler yoktur. Ana akımınız eşcinsel biri. Bunu Amerika’da sürekli yapıyorlar ama biz yapamıyoruz. Ana akım kanallarda bunlar izleyiciye itici geliyor. Bizde yapmıyoruz. Ben bugün Türkiye’de evlerde seyredilecek bir şey olduğu kanaatinde değilim” sözlerine ekledi.İHA