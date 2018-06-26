- Antalya’da, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri’nde vatandaşlık görevini yerine getirmek için evden ayrılan vatandaş, döndüğünde hırsızlık şoku yaşadı.Olay, 24 Haziran’da öğle saatlerinde Kanal Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde oy kullanmak için evinden çıkan Sedat A. akşam evine geldiğinde seçimleri takip edeceği televizyonu, dizüstü bilgisayarı ve 6 bin lira parasının çalındığını fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı takip sonucu Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı.Gözaltına alınan Ö.G. isimli şahıs emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, yine aynı olaya karıştığı belirtilen şüpheli S.E.'yi arama çalışmaları devam ediyor.İHA