Otomotiv sektöründen eylülde 2,6 milyar dolar ihracat

Türkiye otomotiv sektörünün eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düşüşle 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv sektöründen eylülde 2,6 milyar dolar ihracat
TÜRKİYE
G.Tarihi: 06.10.2019 15:03
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Isparta Düğün Salonları

BURSA - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı yüzde 0,4 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu. Tarihindeki en yüksek ikinci eylül ayı performansına imza atan sektör, toplam ihracattan aldığı yüzde 18,5 pay ile ekonominin lider sektörü olmayı sürdürdü.

Eylülde tedarik endüstrisi ve otobüs, minibüs, midibüs ihracatında artış yaşandı, binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise düştü. Otomotivin Avrupa Birliği (AB) ülke grubuna ihracatı yüzde 5 geriledi, Orta Doğu'ya ise yüzde 71 arttı.

Otomotiv endüstrisinin ocak-eylül dönemi ihracatı da geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 azalarak 22,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde ihracat ortalamasının ise 2,5 milyar dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, dünyada bazı sorunlar ve daralmalar yaşanan dönemde ihracatı belirli bir seviyenin üstünde tutmayı başardıklarına dikkati çekti. Yıl sonu ihracat hedefini tutturma konusunda umutla çalıştıklarına değinen Çelik, yılın son çeyreğine güzel gelişmelerle girdiklerini belirtti. Çelik, şunları kaydetti:

"Gerek Türkiye ihracat rakamları gerekse de Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı Türkiye'nin 2020-2022 dönemini kapsayan 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'ndaki 'değişim' vurgusu, gelecek döneme dair hepimizi umutlandırdı. Bazı öncü göstergelerden canlanmanın işaretlerini almaya başladık. 2019 son çeyreğinde pozitif haberlerin geleceğine ve reel sektör olarak bizlerin de desteğiyle nitelikli bir büyüme eşliğinde ekonomimizin kalıcı ve sürdürülebilir bir dengeye kavuşacağına inanıyoruz."

Ürün gruplarında durum

Eylülde ürün grupları bazında binek otomobil ihracatının geçen senenin aynı ayına göre yüzde 2 azalışla 968 milyon dolar, ihracattan aldığı payın da yüzde 37 olduğu belirlendi.

Tedarik endüstrisi dış satışı ise yüzde 8 artarak 929 milyon dolara ulaştı, aldığı pay ise yüzde 36 oldu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 13 azalarak 436 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 23 yükselerek 156 milyon dolara çıktı. Diğer ürün grupları arasında yer alan çekiciler dış satışında da yüzde 19 azalma görüldü.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 10 azalma görülürken, yine önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 6, İtalya'ya yüzde 7, İspanya'ya yüzde 8 düşüş, Birleşik Krallık'a yüzde 12, Romanya'ya yüzde 29, ABD'ye yüzde 52, Rusya'ya yüzde 42, Slovenya'ya yüzde 118 ihracat artışı yaşandı.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan İtalya'ya ihracat yüzde 8 gerilerken, önemli pazarlardan Almanya'ya yüzde 34, Polonya ve Belçika'ya yüzde 11'er, İsveç'e yüzde 28 düşüş kaydedildi. Buna karşılık binek otomobillerde, Fransa'ya yüzde 22, İspanya'ya yüzde 13, İsrail'e yüzde 663, Hollanda'ya yüzde 104 ihracat artışına imza atıldı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Slovenya'ya yüzde 14, Birleşik Krallık'a yüzde 46, Belçika'ya yüzde 21, ABD'ye yüzde 15 ihracat düşüşü yaşandı. Hollanda'ya yüzde 112 artış sağlandı. Otobüs, minibüs, midibüste ise Fransa'ya yüzde 135, Nahçıvan'a çok yüksek oranlı ihracat artışı kaydedilirken, Almanya'ya yüzde 24, İtalya'ya yüzde 41 düşüş olduğu aktarıldı.

Almanya'ya yönelik ihracat rakamları

Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 20,5 azalarak 337 milyon dolar oldu. İtalya 266 milyon dolar ile ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yüzde 12 oranında düşüş gösterdi. Almanya'ya yönelik azalışta binek otomobiller ihracatının yüzde 34, çekiciler ihracatının yüzde 57 düşmesi, İtalya'ya yönelik azalışta ise otobüs, minibüs, midibüs ihracatının yüzde 41 düşüşün etkili olduğu duyuruldu.

Üçüncü büyük pazar Fransa'ya ihracat yüzde 14 artarak 253 milyon dolara yükseldi. Yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 20, Belçika'ya yüzde 15,5, Polonya'ya yüzde 16, Fas'a yüzde 17, İsveç'e yüzde 18 ihracat düşüşü görülürken, İspanya'ya yüzde 20, Hollanda'ya yüzde 62, ABD'ye yüzde 31, Romanya'ya yüzde 35, İsrail'e yüzde 198, Rusya'ya yüzde 23 ihracat artışı yaşandı.

Birleşik Krallık'a olan azalışta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 46 düşüşünün etkili olduğu ifade edildi. Fransa'ya yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 22, otobüs, minibüs, midibüs dış satışının yüzde 135, İspanya’ya yönelik ihracat artışında çekiciler ihracatının yüzde 113 artışı, Hollanda'ya yönelik yükselişte eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar dış satışının yüzde 112 ve binek otomobiller ihracatının yüzde 104 artmasının etkili olduğuna dikkat çekildi.

Eylülde AB ülkelerine ihracat yüzde 5 gerilerken, Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yönelik yüksek oranlı artışlar kaydedildi. Geçen ay AB ülkeleri yüzde 76 pay ve 1 milyar 979 milyon dolar ihracat ile ülke grubu bazında ilk sırada yer aldı. Orta Doğu ülkelerine yüzde 71, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine de yüzde 63,5 ihracat artışı yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

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