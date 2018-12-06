Otomobiliyle sulama kanalına uçan kişinin hırsızlık suçundan arandığı çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle sulama kanalına uçan kişinin hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, dün gece Manavgat Yukarı Pazarcı Mahallesi 4081 Sokak'ta seyir halindeki Hasan İ.’nin kullandığı 07 JL 816 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları devirdikten sonra sulama kanalına uçtu. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan Hasan İ.’nin GBT sorgusunu yapan polis hırsızlık suçundan arandığını belirledi. Hasan İ. ambulansla polis gözetiminde Özel Yaşam Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Diğer taraftan trafik ekipleri tarafından vinç yardımıyla kanaldan çıkarılarak otoparka çekilen otomobil içerisinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.İHA