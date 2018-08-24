- Antalya’nın Manavgat ilçesinde 78 yaşındaki bir kişi, yaya üstgeçidi yerine karayolundan geçmeye çalışınca otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat’ın Çenger Mahallesinde 78 yaşındaki emekli Başcavuş Sabit Özdemir, yaya üstgeçidi yerine yoldan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada Özdemir’e Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ahmet Ö.’nün kullandığı 34 FIE 04 plakalı araç çarptı. Özdemir çarpmanın şiddetiyle olay yerinde hayatını kaybetti.Özdemir’in cesedi, jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken araç sürücüsü Ahmet Ö. gözaltına alındı.İHA