Otomobilin çarptığı köpeğe ilk yardım jandarmadan
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde otomobilin çarpması sonucu bacağı kırılan köpeğe devriye gezen jandarma ekibi müdahalede bulundu.
Ortaören Mahallesi'nde koyun otlatan Mehmet Demirci'nin 8 aylık kangal cinsi köpeğine plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarpıp kaçtı.
Devriye görevi sırasında Demirci'nin yaralı köpekle ilgilendiğini gören jandarma ekibi, müdahalede bulundu.
Sol arka bacağının kırıldığı tespit edilen çoban köpeği, veterinere götürüldü.
KAHRAMANMARAŞ (AA) -