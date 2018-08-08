- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda bir otomobilde esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde ekipler, dün gece saatlerinde 34 YS 2033 plakalı otomobilde Cikcilli Mahallesi’nde seyir halinde olan şüpheli M.B.'yi takibe aldı. Kısa süren takip sonucu araç, polis tarafından durdurulurken, içerisindeki M.B. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 59 parça 128 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA