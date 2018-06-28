- Antalya'nın Manavgat ilçesinde takla atarak aydınlatma direğini yıkan aracın sürücüsü sinir krizi geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Ümit A.’nın kullandığı 07 BJE 65 plakalı hafif ticari araç, Antalya-Manavgat D-400 karayolu Gültepe kavşağını 200 metre geçtikten sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak aydınlatma direğine çarptı. Yola devrilen aydınlatma direği aynı istikamette seyir halindeki Selçuk G.’nin kullandığı 07 BC 350 plakalı otomobilin tamponuna çarptı.Kazada yaralanan olmazken aracın sürücüsü Ümit A. sinir krizi geçirdi. Olay yerine 112 acil sağlık ekibi gelmesine rağmen sürücü hastaneye gitmeye ikna edilemedi. Kaldırıma oturan ve sürekli ağlayan sürücü, aracın etrafını dolaşarak gözyaşı döktü.İHA