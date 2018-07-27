Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 6 adet su bidonu içerisinde toplam 30 litre kaçak olarak imal edilen içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaptıkları denetimde, T.S.’ye ait 1 adet 5 litre olmak üzere 6 adet su bidonu içerisinde toplam 30 litre kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli T.S. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.İHA