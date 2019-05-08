Otizmli gençler korosu İstanbul Akvaryum'u ziyaret etti

Türkiye'nin ilk ve tek otizmli gençlerden oluşan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) üyeleri ve aileleri, İstanbul Akvaryum'u ziyaret etti.

Otizmli gençler korosu İstanbul Akvaryum'u ziyaret etti
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Otizmli gençler korosu İstanbul Akvaryum'u ziyaret etti
- İstanbul Akvaryum'u ziyaret eden Türkiye'nin ilk ve tek otizmli gençlerden oluşan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu, Aqua Florya Alışveriş Merkezi'nde mini konser verdi

Türkiye'nin ilk ve tek otizmli gençlerden oluşan İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) üyeleri ve aileleri, İstanbul Akvaryum'u ziyaret etti.

İstanbul Akvaryum'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ve yurt dışında çalışmalarına devam eden İZOT'taki 30 genç eğitimci ile ailelerinden oluşan 55 kişilik grup, İstanbul'daki programları kapsamında dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum'a ziyarette bulundu.

Ziyaretçiler, akvaryumda dünya denizlerinde yaşayan balık türlerini, Türkiye'nin ilk kutup penguenlerini ve bin metrekarelik yağmur ormanını keşfetti.

İstanbul Akvaryum gezisi öncesi otizmli gençler, Aqua Florya Alışveriş Merkezi'nde "Çemberimde Gül Oya", "Yer Gök İnlesin", "Tutamıyorum Zamanı", "Arabaya Taş Koydum" ve "Memleketim" gibi şarkılarla mini bir konser de verdi. 



- "Mutluluklarını görmek heyecan vericiydi"



Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Akvaryum Kompleksi İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, otizmle ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren İZOT'u İstanbul Akvaryum Kompleksi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Otizmli gençlerin deniz canlılarıyla yaşadıkları deneyimi ve mutluluklarını görmek heyecan vericiydi." ifadesini kullandı.

Etkinliği organize eden Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu da önceki yıllarda da engelli bireyler ve kanser hastası çocuklarla ilgili yaptıkları etkinliklerde kendilerini misafir eden İstanbul Akvaryum'a teşekkür etti.

Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği (ODER)  Başkan Yardımcısı Yeşim Bayındır Zorlu ise İstanbul Akvaryum'a ve Aqua Florya AVM'ye, çok keyif aldıkları bu etkinliği düzenledikleri için şükran duyduklarını belirtti.





İSTANBUL (AA) - 
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