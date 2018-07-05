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Otizmli çocuklara 'yunus' terapisi

Otizmli çocuklara 'yunus' terapisi
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
                                             IHAAW112909-GEN/05-07-2018 
 
 
  - Hayatlarında ilk kez yunuslarla yüzen otizmli çocukların keyifli anları 
  - Otizmli çocuklara 'yunus' terapisi 
  - Yunuslardan korktukları için havuza girmek istemeyen çocukları, terapi sonrası havuzdan çıkarmak da kolay olmadı  
  - Yunus Eğitmeni Suat Deniz: 
  - "Yunuslar kafasının ön kısmında olan sonar sistemiyle insanları ultrason gibi görebiliyorlar" 
  -"Bilim adamları bu ultrasonun insanlardaki hücrelerini harekete geçirdiğini ve sinirlerle bir hareketlilik olduğunu gözlemlemişler" 
  - Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz: 
  - "Çocuklarımız önce girmemek için sonra da çıkmamak için ağlıyorlar" 

- Antalya’da hayatlarında ilk kez yunuslarla yüzen otizmli çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Önce havuza girmemek için ağlayan çocuklar, yunuslarla yüzdükten sonra bu sefer havuzdan çıkmamak için ağladı.   
  Antalya’da Akdeniz Otizm Spor Kulübü tarafından 10 otizmli çocuk, Antalya Aqualand Dolphinland’da yunuslarla buluştu. Ailelerinin yardımıyla havuz başında özel kıyafet giydirilen çocuklar, yunus eğitmenleri eşliğinde hayatlarında ilk kez yunuslarla yüzme keyfini yaşadı. Başlangıçta korktukları için havuza girmek istemeyen çocuklar, yunuslarla birlikte yüzme deneyimini yaşadıktan sonra da havuzdan çıkmak istemedi. Yaklaşık 1 saatlik terapinin ardından oldukça mutlu oldukları gözlenen çocuklar ile aileleri, bu anları kendilerine yaşatanlara teşekkür ettiklerini söyledi.  
  
  "Oğlum 'yunuslar çocukları yer' diyordu" 
  Oğlunun son derece mutlu olduğunu dile getiren Kerime Gürsoy, "Çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çocuğum suyu çok seviyor özellikle balıklar olduğu zaman" dedi. 
  Ebru Büyükşahin de oğlunun gelmeden önce ‘Yunuslardan çok korkuyorum. Yunuslar çocukları yer’ dediğini ifade ederek, "Ama suyun içine girdiğinde hiç öyle bir tepki vermedi. Umarım iyi gelir. Terapi olarak, hayvanlarla birebir yan yana gelmesi, onlara dokunması, bağ kurmasının içsel olarak faydalı olduğuna inanıyoruz. Umarım inancımız gerçek olur" diye konuştu. 
 
  "Çocuklar kaliteli zaman geçiriyorlar" 
  Her yıl düzenli olarak otizmli çocukları sosyalleştirmek anlamında güzel çalışmalar yaptıklarını söyleyen Akdeniz Otizm Spor Kulübü Başkanı Demet Çileli Baz, bu yıl da startı yunus balıklarıyla yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
  "Bugün toplamda 10 ağır otizmli çocuğumuzu havuzda yunuslarımızla buluşturduk. Bunun çocuklara bilimsel olarak kanıtlanmış bir faydası yok. Ama sosyalleşme anlamında çocuklar havuzda oldukları sürece çok kaliteli bir zaman geçiriyorlar. Hem suyun verdiği bir rahatlama söz konusu hem de balıkların o muazzam enerjisi birleşince faydası var. Çocuklarımız önce girerken ağlıyorlar, bir de çıkarken. Önce girmemek için sonra da çıkmamak için ağlıyorlar. Hakikaten müthiş bir ortam. Tavsiye ediyoruz." 
 
  "Çocuklar yunusları çok seviyor" 
  Çocukların yunusları çok sevdiğini ifade eden Yunus Eğitmeni Suat Deniz, yunusların insanlara olan ilgisinin eskiye dayandığını dile getirdi. Mitolojide de yunusların birçok duvarda resmedildiğinin altını çizen Deniz, "Yunusların bilimsel olarak faydaları halen araştırılmakta. Yunusların kafasının ön kısmında olan sonar sistemiyle insanları ultrason gibi görebiliyorlar. Bilim adamları bu ultrasonun insanlardaki hücrelerini harekete geçirdiğini ve sinirlerle bir hareketlilik olduğunu gözlemlemişler. Bunun pozitif etkileri yurt dışında bilim adamları tarafından görülmüş" dedi. 
 
  "Çocukların gelişimde yunusların katkısı olduğunu düşünüyorum" 
  Yaklaşık 20-25 yıldır Amerika, İsrail ve Romanya gibi birçok ülkede bu terapinin yapıldığını vurgulayan Suat Denizi, sözlerini şöyle sonlandırdı: 
  "Yunuslar zaten sosyal hayvanlardır. Gerek kendi aralarında gerekse insanlarla sürekli iletişim halindeler. Kendi aralarında çok sıkı bir iletişimleri var. Toplu olarak yaşayan hayvanlar. Özellikle çocuklar ile iletişim kurmayı seviyorlar. Çocuklara sosyallik açısından katkıları oluyor. Çünkü zaten sosyal hayvanlar. Bu yüzden çocukların gelişimde yunusların katkısı olduğunu düşünüyorum." 
 
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İHA                        
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