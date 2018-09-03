Ötanazi istiyordu, şimdi gülmek istiyor

Ötanazi istiyordu, şimdi gülmek istiyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Ötanazi istiyordu, şimdi gülmek istiyor   
  - Çenesindeki ağrılar yüzünden 32 dişini çektirmek isteyen Sunay Öztürk’ün protez diş tedavisine başlanıldı   
  - Daha önce ağrıları yüzünden ötanazi istediğini belirten Öztürk, dişleri takıldığı gün ayna karşısına geçip gülmeyi sabırsızlıkla bekliyor   
  - Sunay Öztürk: "Aynaya bakıp gülmek istiyorum" 
 
 - Antalya’da beyaz diş hayaliyle operasyona giren ancak çenesindeki ağrıları yüzünden 32 dişini çektirmek zorunda kalan Sunay Öztürk’ün tedavisinde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Halk arasında ‘delirten hastalık’ olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisiyle sinirleri kesilen ancak buna rağmen ağrıları dinmeyen Öztürk’ün, ağrıları hafifledi ve protez diş için kalıp alma çalışmaları başladı. Daha önce ötanazi istemeye kadar giden Öztürk, şu anda ise dişlerinin takıldığı gün ayna karşısına geçip gülmeyi sabırsızlıkla bekliyor.  
  Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Sunay Öztürk (41), yaklaşık 9 ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla zirkonyum kaplama yaptırma kararı aldı. Ailesinden kalan ilk emekli maaşıyla 10 bin lira kredi çekerek özel bir diş polikliniğine giden Öztürk’ün üst ve alttan 10’ar olmak üzere toplam 20 dişi, kaplama için kesildi. Bir müddet sonra hayal ettiği beyaz dişlere kavuşmak için gün sayan Öztürk, yine aynı polikliniğe geldi. İddiaya göre, azı dişinde ağrı olduğunu söylemesine karşın Öztürk'e burada kaplama işlemi gerçekleştirildi. Birkaç gün sonrası azı dişindeki ağrının diğer dişlere vurmasıyla doktoruna tekrar başvuran Öztürk’e antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar verildi. İlaçları kullanmasına rağmen ağrıları hiç dinmeyen Öztürk, azı dişiyle ağrı hissettiği diğer 3 dişinin çekilmesini istedi. İmza karşılığında dişleri çekilen Öztürk, ağrılardan kurtulacağını sandı ancak ağrılar yine kesilmedi.  
 
  1,5 ayda 32 dişini çektirmişti  
  Bunun üzerine Öztürk, Antalya, Isparta ve Denizli’de doktor doktor gezmeye başladı. Ağrılarından kurtulmak için varını yoğunu satan Öztürk, gittiği hastanelerde de çeşitli kanal tedavileri gördü ve dişlerini çektirmeye devam etti. Tüm bunlardan sonuç alamayan Öztürk, kafasını saran ağrıdan kurtulabilmek için tüm dişlerini çektirme kararı aldı. Yaklaşık 1,5 ayda 32 dişinden olan talihsiz kadın, bu sefer ağrılardan kurtulacağını düşünmüşken yine hüsrana uğradı. 
 
  Delirten hastalık teşhisi konuldu 
  Ağrı kesiciler fayda etmediği için yeşil reçete kapsamına giren uyuşturucu ilaçlarla bir nebze ağrılarını dindirebilen Öztürk, beyin ve sinir cerrahına giderek durumunu izah etti. Burada ise kendisine halk arasında ‘delirten hastalık’ diye tabir edilen ‘trigeminal nevralji’ teşhisi konuldu. Ardından son çare olarak beyin ameliyatına giren Öztürk’ün operasyon sonrası da ağrıları dinmedi. Öztürk'ün yaşadığı acı dolu günler, kafasının yanı sıra kalbini ve tansiyonunu da etkiledi. Dişlerindeki sıkıntıdan dolayı Öztürk'ün, kalp kapakçığı açıldı, hipertansiyon hastası oldu. 
  Sunay Öztürk’ün yaşadığı acı dolu günleri İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) gündeme taşımasının ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi devreye girdi. AÜ Diş Hekimliği Fakültesine getirilen Öztürk, burada yapılan muayenenin ardından 12 Haziran günü ameliyata alındı. Ağrı bulunan bölgelerdeki sinirleri kesilen Öztürk, yaklaşık 2 haftalık hastane yatışının ardından taburcu edildi, ancak ağrıları buna rağmen dinmeyince, yurt dışına giderek ötanazi yaptırmak istedi.  
 
  Sağlık Bakanlığı devreye girdi 
  Yaşananlar sonrası psikolojisi olumsuz yönde etkilenen Sunay Öztürk’ün imdadına Sağlık Bakanlığı yetişti. Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine yaklaşık 2 ay önce yatışı gerçekleşen Öztürk, Nöroloji Ana Bilim Dalında tedavi altına alındı. Ağrıları ilk günlerine göre azalan Öztürk, kendisine uygulanan farmolojik tedaviyle gün gittikçe kendisini daha iyi hissetmeye başladı. Protez diş provaları yapılan Öztürk, yaklaşık 2 hafta içerisinde yeni dişlerine kavuşmayı ve eskisi gibi aynanın karşısında gülmeyi hayal ediyor.   
 
  "Gülmek istiyorum” 
  Son durumu hakkında bilgiler veren Sunay Öztürk, bakanlık yetkililerine ve doktorlarına çok teşekkür ettiğini söyledi. Diş provalarına başladığını belirten Öztürk, "Daha önceki gibi şiddetli ağrılarım olmuyor. Ancak diş işlemleri ağrılarımı tetikledi. Sağ olsun doktorlarımız ilgileniyorlar. Daha önce ötanazi istiyordum. Ancak şu anda ağrılarım olmadan bir an önce dişlerime kavuşup, aynanın karşısında gülmek istiyorum” diye konuştu. 
  Öztürk, daha önce yapılan sinir kesme işlemlerinin kendisini olumsuz yönde etkilediğini de sözlerine ekledi.   
 
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İHA
                                         
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