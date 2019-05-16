Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yumurtadan 4 bacaklı olarak çıkan civciv görenleri şaşırtıyor.Cengiz Topel Mahallesi'nde öğretmen İsmet Çolaker'in kuluçkaya yatan tavuklarının yumurtalarından 10 civciv çıktı.Hayvanlardan birinin 4 bacaklı olduğunu fark eden Çolaker, şaşkınlık yaşadı.Çolaker, AA muhabirine, yıllardır tavuk beslediğini, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.Civcivlerden birinin 4 bacaklı olduğunu görünce komşularına da haber verdiğini anlatan Çolaker, "Onlar da çok şaşırdı. Okuldan gelince ilk olarak 4 bacaklı civcive bakıyorum. Ona karşı ayrı bir sevgi oluştu. Şu anda diğerleri gibi sağlıklı bir şekilde besleniyor ve yaşamını sürdürüyor. Herhangi bir olumsuzluk görünmüyor." diye konuştu.Veteriner hekim Murat Tıraş da hayvanlarda genetik bozukluğa bağlı bu gibi durumların oluşabildiğini kaydetti.OSMANİYE (AA) -