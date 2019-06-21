Osmaniye'de uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonları

Osmaniye'de düzenlenen operasyonlarda, 45,08 gram eroin ve 2.46 gram metamfetamin ile 87 kilogram tütün, 1,7 kilogram nargile tütününü, 24 paket kaçak sigara ve 361 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi durdurarak üst araması yaptı.

Aramada 45,08 gram eroin ve 2.46 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de kaçak sigara ve tütün satıldığı bilgisini aldığı Rahime Hatun Mahallesi Hilmi Karaboran Caddesi üzerindeki bir işyerinde arama yaptı.

Aramada, 87 kilogram tütün, 1,7 kilogram nargile tütününü, 24 paket kaçak sigara ve 361 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

İşyeri sahibi gözaltına alındı.



OSMANİYE (AA) -

