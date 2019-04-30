Osmaniye kırsalında terör örgütü PKK üyelerine ait malzemeler ele geçirildi.Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Amanos Dağları'nda terörle mücadele çalışmaları kapsamında arama tarama çalışması yapıldı.Ekipler, PKK mensuplarınca kullandığı değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 el telsizi ve 1 batarya, 2 telsiz parçası, 1 şarj cihazı, 2 pil, 4 metre kablo, 5 ayakkabı, 1 gömlek, 1 çorap, 1 tıraş makası, 3 şarjör kılıfı, 50 kilogram un, 1 kuru maya ve 1 çakmak, 4 naylon muşamba ve 1 balta ele geçirdi.OSMANİYE (AA) -