- 5 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında üst katta mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı, dumandan etkilenen biri bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldıOsmaniye'de 5 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında üst katta mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı, dumandan etkilenen biri bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.Yangın ve yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen biri bebek 3 kişi, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.OSMANİYE (AA) -