Osmaniye’de şehit aileleri ve gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi.Valilik Ahmet Cevdet Paşa salonunda düzenlenen etkinlikte, 12 şehidin yakını ve bir gaziye devlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi.Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı açıklamada, ne yapılırsa yapılsın şehit ve gazilerin fedakarlığının ödenemeyeceğini belirtti.Madalyaların kahramanlığın nişanesi olduğunu ifade eden Coşkun, “Çocuklarınız, torunlarınız seneler boyu, asırlar boyu bu madalyaları bir şeref nişanesi olarak gelecek nesillere aktaracak, sizlere hayır duaları edecekler. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, içinde bulunduğumuz rahmet ayının başta tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Osmaniye’mize hayırlar getirmesini diliyor, sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum” dedi.Konuşmadan sonra Devlet Övünç Madalyası alacak şehitlerin ve gazilerin özgeçmişleri okundu.Vali Coşkun, şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman İyikul, şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç, şehit Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Acıbucu, şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Etiz, şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Suat Petek, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç, şehit Tankçı Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz, şehit Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız, şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın, şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Ulusoy, şehit Piyade Uzman Çavuş Bekir Evren'in ailelerine ve gazi Mustafa Türkmen’e madalya ve beratları takdim etti.OSMANİYE (AA) -