İSTANBUL - ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında ABD Açık'ta geçen yılın şampiyonu 21 yaşındaki Naomi Osaka, 4. turda 12 numaralı seribaşı Belinda Bencic ile karşılaştı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Japon tenisçi Osaka, 1 saat 27 dakikalık mücadelenin ardından 7-5 ve 6-4'lük setlerle rakibine 2-0 mağlup olarak ABD Açık'a dördüncü turda veda etti.

Grand slam kariyerinde ikinci kez 4. turu geçme başarası gösteren 22 yaşındaki İsviçreli Bencic, çeyrek finalde Hırvat Donna Vekic ile eşleşti.

Muhabir: Berad Büyük