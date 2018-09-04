Ormana'da sanat çalıştayı gerçekleştirildi

Ormana'da sanat çalıştayı gerçekleştirildi
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Isparta Düğün Salonları

  - Ormana'da sanat çalıştayı gerçekleştirildi 
  - 12 ressam yöreye uygun düğmeli evler, yılkı atları gibi eserleri ortaya çıkarırken, 2 heykeltıraş sedir ağacından yaban keçisi ve kartal heykelleri yaptılar 
 
 - Antalya'nın İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi'nde Ulusal Alternatif Turizm Kültür Sanat Çalıştayı yapıldı. Sanat çalıştayının bu yıl 5.  düzenlendi. 12 ressam yöreye uygun düğmeli evler, yılkı atları gibi eserleri ortaya çıkarırken, 2 heykeltıraş ise sedir ağacından yaban keçisi ve kartal heykelleri yaptı. 
  Ormana'da alternatif turizm işletmecisi Tolga Özgüven, İbradı ve Akseki Bölgesi'ni bütün Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtmak üzere bir misyon edindiklerini belirterek, "Bu kapsamda her yıl bir sanat çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen hocalarımızı Ormana'da misafir ediyoruz. Ressamlar, heykeltıraşlar ve farklı dallardaki çok değerli hocalarımız burada bir hafta süre ile kalıp sanatlarını icra ediyorlar. Bu kapsamda da bölgeyi bütün sanat camiasına tanıtıyoruz. Hocalarımızın yaptıkları eserleri bize bırakarak bütün sene boyunca Ormana'da sergiliyoruz. Bu eserler alternatif turizm için getirdiğimiz turistlerinde ayrı bir şekilde ilgisini çekiyor" dedi. 
  Ressam Adil Ocak ise 14 arkadaşıyla birlikte 5. kez Ormana'da sanat çalıştayına katıldıklarını ifade etti. 12 ressam ve 2 heykeltıraş arkadaşımızla sanat çalıştayına katıldıklarını kaydeden Ocak, "Bizim buradaki amacımız Toroslardaki bu ücra köşede kalmış olan Ormana, İbradı ve Ürünlünün turizme açılması, buranın örf ve adetlerini bütün Türkiye'ye tanıtmaktır. Sanat bir ülkenin en önemli temel taşlarından bir tanesidir. Dolayısıyla sanatla birlikte turizmi de birleştirerek burada eserlerimizi ortaya koyuyoruz. Bu eserleri ortaya koyarken Burada dikkat ettiğimiz husus bu yörenin pastoral doğal ve yaşantılarını tuvallere ve ahşap yontulara yansıtmaktan geçmektedir. Örneğin buranın en önemli unsurlarından bir tanesi yılkı atları, yaban keçileri, yöreye uygun düğmeli evleri bu görselleri bütün Türkiye'ye tanıtmak ve göstermek istiyoruz" şekline konuştu. 
  Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi heykel hocası Azimet Karaman, Ormana'da 5. düzenlenen sanat çalıştayına katıldığını söyledi. Çalıştayda bu yöreye ait olan kartal heykeli yapmaya çalıştığını söyleyen Karaman, "Malzeme olarak bu coğrafyanın kendi öz malzemesi olan sedir ağacından yapmayı planladım. Burada filizi bite yaparken  bir kartalın burada döndüğünü fark ettim. Aslında başka bir şey yapmayı planlamıştım. Kartalı görünce o kartalında burada simgelenmesi, heykel ve sanat adıyla sonsuzlaşması daha çok işime geldi" ifadelerini kullandı. 
  Festivallerde bu tip çalıştaylarda halk ile sanatçının buluşma noktaları çok değerli olduğuna değinen Karaman, "Çünkü benim de geçmişimde ortaokul yıllarında bir festivalde  bir heykeltıraşın yaptığı etkinlikle bu işi merak ettim ve sonuçta bu benim bundan sonraki hayatta sürdürebileceğim bir mesleğim oldu. Sanat çalıştayında yaptığımız heykelleri Ormana'ya armağan ediyoruz. Böylece kültür varlığı olarak burada yaşamasını sağlıyoruz" diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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