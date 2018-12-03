Faturalardan yola çıkılıp firmalara ulaşılıyor

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alana atılan son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin çocuklar tarafından tüketildiğini tespit eden jandarma, içecekler kaldırılıncaya kadar başında bekledi. Jandarma faturalardan yola çıkarak çöpleri ormanlık alana atanları bulmaya çalışıyor.Manavgat ilçesinde Sarılar Mahallesi Kır mevkiinde ormanlık alana atılan yüzlerce koli son kullanma tarihi geçmiş içeceğin, mahallenin çocukları ve bazı vatandaşlar tarafından içilmesi endişeye sebep oldu. Traktör römorklarında getirilerek atıldığı öğrenilen meyve suyu, enerji içeceği, maden suyu ve alkollü içecekler çevre sorununun yanında insan sağlığını da tehdit eder duruma geldi.İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, meyve sularının çocuklar tarafından tüketildiğini belirleyerek belediye zabıta ekiplerini bilgilendirdi. İçeceklerin özellikle çocuklar için büyük tehlike arz etmesi nedeniyle kaldırılması konusunda ısrarlı davranan jandarma ekipleri, hava kararmasına rağmen iş makinelerinin içecekleri kamyonlara yükleyip imha için götürünceye kadar olay yerinden ayrılmadı. Diğer taraftan içeceklerin bırakıldığı yerde çuval içerisinde çok sayıda kesilmiş kaz kafası, derisi ve iç organlarının bulunması da dikkat çekti.Jandarma ve zabıta ekipleri içecekler arasında bulduğu fatura ve diğer belgelerden yola çıkarak içeceklerin ait olduğu firmayı bulurken, firma yetkilileri depoyu başka bir firmaya kiraladıklarını, içeceklerini buraya kendilerinin bırakmadığını dile getirdi. Zabıta ekipleri tarafından atıklarla ilgili yasal işlemlerin yapılacağı bildirildi.İHA