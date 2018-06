- Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi’nce yürütülen “Orada Bir Köy Var Uzakta” projesi 4. yılına girdi.4 yıl önce Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi’nce başlatılan “Orada Bir Köy Var Uzakta” projesi, her yıl ortalama 50 köye ve binlerce çocuğa ulaşıyor. Projenin ilk yılında ‘Bir Çocuk Değişir Dünya Değişir’ sloganıyla çocuklarla drama çalışmaları yapıldı. İkinci yıl, ‘Kedi ile Palyaço’ adlı tiyatro oyunu köy ve mahallelerdeki tüm ilkokulları gezdi. Üçüncü yılında da, ‘Bir Köy, Bir Çocuk, Bir Hayal’ sloganıyla yola çıkan Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimi, 70 ilkokulu ziyaret ederek, hem tiyatro gösterisi yaptı hem de çocukların hayallerini sordu. Yıl sonunda 82 çocuğun hayallerini yerine getirdi. 2018 yılında ise, köy okulları gezilerek çocuklara jonglörlük ve sihirbazlık gösterisi yapıldı. Bu yıl 45 köy okuluna ve yaklaşık 9 bine yakın öğrenciye ulaşıldı.Köy ve mahalle okullarındaki öğretmenler, öğrenciler hatta veliler tarafından beğeni ve takdirle izlenen Orada Bir Köy Var Uzakta projesi, Türkiye’de bu kadar uzun süreli olarak devam eden ve sanatı ön planda tutan sosyal sorumluluk projesi olarak bir ilk olma özelliği taşıyor.4 yıl boyunca projenin mimarı ve yürütücüsü olan Nilbanu Engindeniz, yazmış olduğu 13 ayrı çocuk kitabını Alanya Belediyesi aracılığıyla imzalayarak çocuklara toplamda 20 bin kitap hediye etti. Çocuklar hem yazarından imzalı kitap almanın mutluluğunu yaşadılar, hem de her yıl farklı bir etkinlikle sanatın farklı yönleriyle tanışarak kişisel gelişimlerinde büyük aşamalar kaydettiler.Orada Bir Köy Var Uzakta projesi 4 yıl boyunca, aynı zamanda kitap, giysi, kırtasiye malzemesi başta olmak üzere çocukların ve okulların değişik ihtiyaçlarını giderme konusunda da oldukça başarılı bir proje oldu. Projenin önümüzdeki yıl da devam edeceği ve merkezde yaşamayan, diğer çocukların sahip olduğu olanaklara sahip olamayan çocuklara sanatı, edebiyatı ve güzel dokunuşları vermeye devam edeceği açıklandı.Alanya Belediyesi Tiyatrosu Müdürlüğü’nün Çocuk Birimi Sorumlusu, yazar ve yönetmen Nilbanu Engindeniz, “Bu projedeki en önemli amacımız diğer çocukların sahip olduğu olanaklara sahip olamayan çocuklara sanatı, edebiyatı en iyi şekilde öğretebilmek. Önümüzdeki yılın projesinin çocuklara güzel bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Umarım Türkiye’nin her beldesindeki her bir çocuğa ulaşabilecek, sanatla sosyal sorumluluğu birleştiren bu denli güzel işler çoğalarak yapılmaya devam eder. Her zaman dediğim gibi; “Bir çocuk değişir, dünya değişir” dedi.İHA