Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor

- Hepsiburada, 2018'in ramazan ayında sahur alışverişlerinin bir önceki yıla göre 5 kat arttığını açıkladı

- Hepsiburada'nın ramazana özel başlattığı cazip indirimlerle dolu kampanyası ramazan boyunca devam edecek



Hepsiburada, 2018'in ramazan ayında sahur alışverişlerinin bir önceki yıla göre 5 kat arttığını duyurdu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 22 milyon ürün çeşidiyle müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren Hepsiburada, ramazan sofralarını şölene dönüştürüyor. Hepsiburada'nın ramazana özel başlattığı cazip indirimlerle dolu kampanyası ramazan boyunca devam edecek.

Önceki yılın ramazan alışverişi verilerini inceleyen Hepsiburada, 2018'in ramazan ayında bir önceki yıla göre e-ticaretten yapılan alışverişlerin 2 kat arttığını belirtti. Verilere göre, 2018’in ramazan ayında sahur vaktine denk gelen saat 00.00'dan 06.00'ya kadar olan alışverişler, bir önceki yılın ramazan ayına göre de 5 kat arttı.



- Her ihtiyaca uygun ramazan gıda paketleri Hepsiburada'da



Tüm temel mutfak ihtiyaçlarının topluca alınabileceği ramazan gıda paketleri, ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma, sahur sofralarına özel kahvaltılık ürünler, sağlıklı sofraların olmazsa olmazı zeytinyağı, iftara özel pratik çorba ve hazır yemekler, iftar sonrası çay keyfi için çeşit çeşit çaylar, bakliyatlar, salça, sos, baharatlar gibi ihtiyaç duyulan tüm ürünler, kampanyaya özel uygun fiyatlarıyla müşterilere sunuluyor.

Farklı bütçe ve beslenme alışkanlıklarına hitap eden 5 farklı ramazan kolisi çeşidi Hepsiburada müşterilerini bekliyor.



- Ramazanda kitap alışverişi artıyor



Müşterilerinin alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, 2018’in ramazan ayında uzun sahur saatlerinin kitaplara olan talebi önceki yıla göre yüzde 57 artırdığını, en çok alışveriş yapan yaş grubunun 25-40 yaş arası olduğunu açıkladı.

En fazla talep İstanbul’dan gelirken, İstanbul'u, sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Hatay, Konya ve Adana takip etti.



- Temel tüketim ve gıda ürünlerine talep zirvede



Ramazanda en fazla alışveriş yapılan kategori temel tüketim ve gıda olurken, bu kategoriyi temizlik ürünleri takip etti.

Gıda alışverişinde ramazan gıda paketleri, peynir, zeytin, bal, reçel, bakliyat ürünleri, zeytinyağı, hazır kahve, Türk kahvesi, çay, hediyelik çikolata, şeker, hazır gıda ürünleri öne çıktı.

Temizlik ürünlerinde ise bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı ve yumuşatıcısı, yüzey temizleyici, tuvalet kağıdı öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

Sağlık ve güzellik ürünleri arasında ise en çok ağız ve diş sağlığı ürünleri talep gördü.



- Ramazanda doğru beslenme tüyoları



Ramazanda sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini hatırlatan Hepsiburada, sahur öğününün kesinlikle atlanmaması ve yeterli miktarda sıvı alımına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Şirket, yiyecekleri hızlı hızlı ve tek seferde tüketmek yerine, iftardan sonra aralıklarla ve küçük porsiyonlar halinde yemenin sağlıklı olduğunu belirtti.

Hepsiburada, uzman tavsiyelerine göre dengeli ramazan menüleri için de örnek verdi. Buna göre, sahur sofraları hafif bir kahvaltı ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt veya salatadan oluşurken, iftar sofralarına kahvaltılıklar veya çorba ile başlayıp kısa bir ara sonrasında et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edilmesi öneriliyor. Susama hissi olmazsa bile sık ve bol su içilmesi, kafeinli içecekler yerine bitki çayları ya da taze sıkılmış meyve suları tavsiye ediliyor. İftar ile sahur arasında yürüyüş ya da bir miktar egzersizin de faydalı olduğu vurgulanıyor. Tüm beslenme şekillerine uygun ramazan gıda paketlerinin Hepsiburada’da avantajlı fiyatlar ve hızlı teslimat seçeneğiyle yer aldığı belirtiliyor.



İSTANBUL (AA) -

