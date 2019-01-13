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On binlerce kişinin maaşı yükseldi! İkinci zam Temmuz'da

On binlerce kişinin maaşı yükseldi! İkinci zam Temmuz'da
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On binlerce kişinin maaşı yükseldi! İkinci zam Temmuz'da
Memur maaş katsayısı enflasyonla güncellenince 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası da zamlandı. 65 yaş aylığı 601 TL’ye yükselirken, engelli maaşı 720 TL'ye kadar çıktı. Evde bakım parası ise 126 lira yükseldi.

022 sayılı kanun uyarınca 65 yaş üstü kişilere, engellilere ve evde engellisine bakan kişilere maaş ödeniyor. Bu maaşlar memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı enflasyon oranında güncellenip Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili genelgeyi yayımlayınca bu yıl ödenecek maaş ve zam miktarları da belli oldu. 65 yaş aylığı 2018’in ikinci yarısında 543.27 TL’ye yükseldi. Ayrıca aylıkların 3 ayda bir yerine aylık ödenmesi yönünde düzenleme de hayata geçti. Bu yıl ise 65 yaş aylıkları memur katsayısındaki artışla 601.58 TL’ye yükseldi. Aylıklar temmuzda memur maaş katsayısındaki artışla birlikte tekrar zamlanacak.

Ocak aylıklarını çekenler şubatta 1 aylık farkla 659.88 TL maaş alacak. Bu artışla birlikte 65 yaş aylığına 58.31 TL zam yapılmış oldu. 65 yaş üstü kişi ve eşinin toplam gelir üst sınır da asgari ücrete endeksli. Asgari ücretteki yüzde 26’lık artışla bu sınır bu yıl için 609.67 TL oldu. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl eşinin ve kendisinin toplam geliri 1.200 TL olduğu için 65 yaş aylığı alamayan bir kişi bu yıl tekrar 65 yaş aylığına başvurur ve diğer şartlar da mevcutsa aylık alabilecek. Asgari ücretin önemli ölçüde artması sonrası eşinin ve kendisinin geliri artmayan bir kişi bu yıl yeniden başvuru yaparsa aylık alabilir.

KİM NE KADAR ALACAK?

126.57 TL zamlanarak, 1.305,97 TL’ye çıktı. Zamlı evde bakım paraları şubatta ödenmeye başlanacak. Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi. Raporda ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması şart.

BAKIMA MUHTAÇ MI?

Alınan kurul raporunda engellinin bakıma muhtaç olduğunun da mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olmalı. Bu yıl bu sınır 1.219,35 TL’ye yükseldi. Öte yandan 18 yaş altı engellinin yakınlarına ödenen aylık da bu yıl 480.22 TL olarak ödenecek.

ENGELLİYE EN AZ 480 LİRA

Engelli aylıkları da zamlandı. Buna göre; yüzde 40 - 69 arası engeli olan kişiler 480.22 TL, yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engelliler ise 720.33 TL aylık alacak. Yüzde 70 ve üzeri engelli, ocak maaşını zamsız aldıysa şubatta 790.14 TL maaş alacak. Yüzde 40 ila yüzde 69 arası engelli olan kişilerse, şubatta maaş farkıyla 526.76 TL maaş alacak.

AYNI EVDE YAŞAMALARI LAZIM

Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişiyle engelli arasında kan bağı bulunması da şart. Ancak yönetmelik üvey akrabaların da alabileceğini söylüyor. Diğer yandan engelliye bakan kişinin aynı adreste ikamet etmesi de gerekiyor. Aksi taktirde bakımın tam anlamıyla yerine getirilmeyeceği düşünülerek ücret ödenmiyor.

KAYNAK: AKŞAM
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