Omurilik felcinde çığır açan gelişme

Omurilik felcinin tedavisinde umut verici bir ilerleme kaydedildi. Jimnastik yaparken sakatlanan ve omurilik felci geçiren David Mzee isimli İsviçreli yeni geliştirilen elektro terapi tedavisi sayesinde desteksiz olarak adım atmayı başardı.

David Mzee isimli İsviçreli sekiz yıl önce spor yaparken geçirdiği basit bir kaza sonucu omurilik sistemini zedelemiş, omurilik felci olmuştu. Lozan’daki İsviçre Federal Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen Wings For Life Vakfı tarafından desteklenen elektrikli uyarım terapisi sayesinde Mzee’nin bacak kasları yeniden harekete geçti ve bunun sonucunda Mzee desteksiz ilk adımlarını atmayı başardı.

Bu tedaviyi diğerlerinden ayıran kritik detay ise beynin bacak kaslarına hareket sinyali gönderdiği zamanlamanın yapay ortamda tespit edilmesi ve buna göre belirlenen elektrikli titreşimlerin de eş zamanlı olarak gönderilmesi. Nature Dergisi’nde yayımlanan makalede tedaviyi değerlendiren İsviçre Federal Teknik Üniversitesi’nden araştırma ekibi, uyguladıkları titreşimlerin zamanlaması ile beynin uyarım sistemi ile eşleştirilerek sinir hücrelerinin kas sisteminde yeni bağlantı noktaları geliştirdiğini tespit etti.

Omurilik felci olan Mzee, geçirdiği kazanın ardından bedeninin yalnızca üst kısmında ve sağ ayağında çok az bir his kontrolü sağlayabiliyordu. Bacaklarındaki kaslara uygulanan beş aylık elektro terapi sayesinde Mzee, sol ayağında da ciddi bir kas kontraksiyonu sağlamayı başardı. Artık desteksiz yürüyebiliyor.

Araştırma ekibinin başında bulunan Nörobilim uzmanı Gregoire Courtine konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede birçok omurilik zedelenmesinde, sinirlerin sadece küçük bir kısmın sağlam kaldığını ancak taşıdıkları sinyallerin uzuvları hareket ettirmek veya bir kişinin vücut ağırlığını desteklemek için zayıf kaldığını belirtti. Bu şekilde sinirler uyarıldığında, hücrelerdeki esnekliğin tetiklendiğini aktaran Courtine, beyinin kasları uyarırken kendilerinin de de aynı anda kasları elektro terapi ile uyardıklarını ve bunun yeni sinir bağlantılarının büyümesini tetiklediğini düşündüklerini dile getirdi.

Mzee dışında omurilik felci rahatsızlığı bulunan iki kişinin daha elektro terapinin sağladığı doğal tepkimelerle desteksiz adım atabildiği açıklandı. Doktor Courtine tedavi yöntemine ilişkin, "Diğer iki kişi zeminde ellerini kullanmadan, hiçbir destek almadan birkaç adım bile atabildi. Çünkü aynı müdahaleyi yaptığımızda yapay ortamda yeni sinir bağlantılarının büyüdüğünü gördük. Sürekli elektriksel stimülasyon uygulamak yerine, omuriliğin fizyolojik etkinleşmesini destekleyen hedeflenmiş elektriksel stimülasyonu geliştirdik. Bu da demektir ki özel bir noktaya yönlendirilen elektrik sinyalleri, beynin omuriliği normalde etkinleştirmesini taklit etmek için gerçek zamanlı olarak kontrol ediliyor." açıklamasında bulundu.



