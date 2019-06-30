Olumsuz hava şartları Çukurova çiftçisini üzdü

Adana’da hasat öncesi beklenmeyen şiddetli yağışlar ve zaman zaman da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine yükselmesi nedeniyle buğdayda rekolte düşüklüğü yaşanması, çiftçiyi üzdü.

Olumsuz hava şartları Çukurova çiftçisini üzdü
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
Olumsuz hava şartları Çukurova çiftçisini üzdü
- Adana'da hasat öncesi beklenmeyen yağışlar ve zaman zaman da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine yükselmesi nedeniyle buğdayda rekolte düşüklüğü yaşandı
- Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç:
- "Buğday, Çukurova çiftçisinin yüzünü güldürmedi. Olumsuz hava şartları nedeniyle buğdayda ciddi verim kayıpları var"
- "Adana’da rekolte tahminen 500 bin ton civarında oldu. Bu Türkiye ortalamasını da etkileyecek"

Adana’da hasat öncesi beklenmeyen şiddetli yağışlar ve zaman zaman da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine yükselmesi nedeniyle buğdayda rekolte düşüklüğü yaşanması, çiftçiyi üzdü.
Türkiye için stratejik ürünler arasında yer alan buğday, Çukurova’nın verimli arazilerinde de yoğun olarak yetiştiriliyor.
Kasımda toprakla buluşturulan, mayısta hasat edilen buğday, bu sene olumsuz hava şartlarından etkilendi.
Hasat öncesi beklenmeyen sağanaklar ve bazı dönemlerde de sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkması dolayısıyla buğdayda rekolte düşüklüğü yaşandı.
Geçen yıl Adana'da 1 milyon 750 bin hektarda ekimi gerçekleştirilen ve 680 bin ton ürün elde edilen buğdayda, bu yıl hem ekim alanının azalması hem de olumsuz iklim koşulları nedeniyle rekolte 500 bin ton civarına düştü.
- "Buğday, Çukurova çiftçisinin yüzünü güldürmedi"
Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğdayın Türkiye için çok önemli bir olduğunu söyledi.
Adana'nın buğday üretiminde söz sahibi iller arasında yer aldığını belirten Bilgiç, "Buğday, Çukurova çiftçisinin yüzünü güldürmedi. Olumsuz hava şartları nedeniyle buğdayda ciddi verim kayıpları var." dedi.
Bilgiç, geçen yıl buğday ekim alanlarında azalma olduğunu, bunun ürün kaybına da yol açtığını anlatarak şunları söyledi:
"2018 yılında Adana'da 700 bin ton civarında, Çukurova olarak da 1,5 milyon tona yakın buğday üretimimiz vardı. Bu sene hasat bitti ama rakamlar net toplanmadı. Gördüğüm manzara, verimin geçen yılın çok çok altında olduğu. Adana'da tahminen rekolte 500 bin ton civarında oldu. Bu Türkiye ortalamasını da etkileyecek. Şu anda Türkiye'de de farklı yerde ürün kaybının çok olacağı görülüyor. Her yıl Türkiye'nin ortalama 20 milyon tonun üzerinde buğday üretim kapasitesi vardı. Bunun belki 16-17 milyon tona düşme ihtimali var. "
- Üretici alternatif ürüne yöneliyor
Üretici ve işletmeci Mehmet Ekinci, buğday üreticisini zor zamanlar yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu sene yağmurların fazla yağmasından dolayı daha da zor zamanlar yaşadı çiftçi. Çok fazla yağmur yağdı ve tarlalar bunu kaldırmadı. Dereler doldu ve buradan su boşalmadı. Mahsul de bu yüzden verim vermedi. Rekolte bundan dolayı düşük. Eski rekolte ve kalite yok. Çiftçi de bundan mağdur olduğu için ekmemeye çalışıyor. Alternatif ürün olarak narenciye dönüyor. Özellikle son 5 senede narenciye ekimi çok."
Üretici Ahmet Kaplan da buğdayda verim düşüklüğünün çiftçiyi olumsuz etkilediğini, bölgede alternatif ürüne yönelişin söz konusu olduğunu ifade etti.
- Adana'da 2013-2018 döneminde 4 milyon tonluk üretim
Kentte 2013-2018 döneminde buğday üretim rakamları şöyle:
 Yıl   Üretim (Ton)        
 2013 704.481
 2014 583.417
 2015 730.873
 2016 621.872
 2017 690.411
 2018 681.905
 TOPLAM: 4.012.959






















ADANA (AA) - İBRAHİM ERİKAN -  
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