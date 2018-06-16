Antalya’da fiberle açıldıkları denizde havanın bozması sonucu bir mağaraya sığınıp mahsur kalan 3’ü çocuk 7 kişiyi deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Mahsur kalanlar arasında tüm Türkiye'nin mavi ışık hastalığıyla tanıdığı 3 yaşındaki Poyraz bebek ile ailesinin olduğu görüldü.Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Baba Burnu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Servet-Zeliha Ergün, çocukları Poyraz ve Hilal Ergün ailesi ile aralarında bir çocuğun olduğu Mustafa, İsmail ve Talha Kalkaya ailesi gezinti yapmak için denize açıldı. Bir süre sonra havanın fırtınaya dönüşmesi ve yağmurun başlamasıyla 7 kişi polisten yardım istedi. Teknenin su almasıyla paniğe kapılan 7 kişi falezlerdeki küçük bir mağaraya girdi. Burada kayalık alana çıkan 7 kişi polisin kendilerini kurtarmasını bekledi. Kısa süre olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri botlarla geldi. Denizin dalgalı olması nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler birer birer önce çocukları, sonra kadınları, en son da erkekleri başarılı bir şekilde kurtardı. Kurtarılan 7 kişi botlarla Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü. Tekne de limana çekildi.Limana getirilen 2 aile tekneden indirildi. 7 kişiden 3'ü çocuk olan ailede, tüm Türkiye tarafından 'mavi ışık' hastalığı ile tanınan 3 yaşındaki Poyraz bebeğin de olduğu gözlendi. Deniz polisi tarafından kucağına alınan Poyraz bebek ile kendisiyle aynı yaşlardaki başka bir çocuğun oldukça korktuğu ve ağladığı gözlendi. Polis tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, mahsur kalan 2 aileye limanda ilk müdahaleyi yaptı. 7 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Tüm Türkiye Poyraz'ı 'mavi ışık' hastalığı ile tanıdı. Poyraz'ın babasının, oğlunu yaşatmak için verdiği mücadele ise herkesi duygulandırmıştı. Önce oğlunun hayatta kalması için ihtiyacı olan ama maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadığı özel cihazı sanayide ucuza yaptırmak için uğraştı, sonra oğluna karaciğer bağışı yapabilmek için 4 ayda 20 kilo verdi ve son olarak karaciğerinden bağış yaparak oğlunu hayatta tutunmayı başarmıştı.İHA