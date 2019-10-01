ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan çalışma kapsamında, geçmişi 1940'lı yıllara kadar uzanan olgunlaşma enstitüleri, yeni yüzü ve yenilikçi tasarımlarıyla uluslararası alana açılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilki 1945'te İstanbul Beyoğlu'nda kurulan ve bugün 24 şehirde MEB'in sanat ve zanaat eğitimi kurumları olarak faaliyet gösteren olgunlaşma enstitülerini geçmişteki görkemli günlerine kavuşturmak için harekete geçildi.

Tarihindeki parlak döneminde İran imparatoriçesi Farah Diba'yı ağırlayan, Kraliçe Elizabeth'e sipariş hazırlayan, Hollywood yıldızı Sophia Loren ve İtalyan film yapımcısı Carlo Ponti'ye defile sunan, "first lady"leri giydiren ancak zamanla çağın ihtiyaçlarına ayak uyduramayarak daha sınırlı çerçevede faaliyetlerini sürdüren enstitüler, yeni yüzüyle, el emeğinin ön plana çıktığı tasarım giyimde fark yaratmaya hazırlanıyor.

Danışma kurulu oluşturuldu

Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, enstitüler kapsamlı dönüşüm ve yenilenme sürecine alındı.

Emine Erdoğan'ın "olgunlaşma enstitülerinin tarihi misyonunu güncellemesi" tavsiyesiyle çıkılan yolda, zanaatkarların çağdaş tasarımcılarla buluşabileceği eğitim ve zanaat ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda kültür ve sanat tarihçileri ile tasarımcıların yer aldığı "danışma kurulu" oluşturuldu. İlk etapta olgunlaşma enstitülerinin bugünkü durumlarını inceleyen kurul, bunların çağa ayak uyduracak şekilde güncellenmesine ilişkin yeni vizyon hazırladı.

Türkiye'nin tasarım kültürü uluslararası alana açılacak

Yeni vizyonla, olgunlaşma enstitülerinin Türkiye'nin farklı bölgelerindeki folklorik ve kültürel birikimini el sanatlarına nitelikli şekilde taşıması, ürünlerin markalaşması ve Türkiye'nin tasarım kültürünün uluslararası alana açılması amaçlanıyor.

Enstitülerin aynı zamanda moda, tasarım ve el sanatları alanında faaliyet gösteren sektöre insan kaynağı yetiştirmesi hedefleniyor.

Tanıtımı bu ay yapılacak

Olgunlaşma enstitülerinin yeni vizyonu, bu ayın ortalarında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ev sahipliğinde, Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna tanıtılacak.

İstanbul'daki toplantıya, sektör temsilcileri, eğitimciler, tasarımcılar ile kültür sanat alanında tanınmış kişilerin katılması bekleniyor.