​Okullarda karne heyecanı

Hatay'da, Türk ve Suriyeli öğrenciler, karne sevinci yaşadı. İl genelinde bin 345 okul ve 63 geçici eğitim merkezinde, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 430 bin öğrenci karnelerini aldı.

​Okullarda karne heyecanı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
Okullarda karne heyecanı
- Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin'de okullarda karne dağıtım törenleri düzenlendi
Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karne almanın heyecanını yaşadı. 
Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, TOKİ Şehit Fikret Yükseler İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
Öğrencilerin halk oyunu gösterisini izleyen Vali Demirtaş, daha sonra karneleri dağıttı. 
Vali Demirtaş, yıl boyu çalışan çocukların iyi bir tatili hak ettiğini söyledi. Öğrencilere tatilde bol bol eğlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye eden Demirtaş, eğitim sezonu boyunca fedakarca çalışan öğretmenlere de teşekkür etti.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki İstiklal İlkokulunda karne dağıtım törenine katıldı. Sıralara oturarak öğrencilerle sohbet eden polisler, daha sonra karneleri dağıtıp hediyeler verdi. 
- Osmaniye 
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Mehmet Akif Ortaokulundaki karne dağıtım töreninde yer aldı.  Coşkun, bir süre sohbet ettiği öğrencilere karnelerini dağıttı. 
Vali Coşkun, yaptığı açıklamada, kentteki 419 okulda 133 bin 252 öğrencinin eğitim öğretimi tamamladığın belirtti. 
- Hatay 
Hatay'da da Türk ve Suriyeli öğrenciler, karne sevinci yaşadı. 
İl genelinde bin 345 okul ve 63 geçici eğitim merkezinde, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 430 bin öğrenci karnelerini aldı. 
İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan da Antakya ilçesindeki Şehit Ömer Faruk Adaş ilk ve ortaokulunda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. 
Karahan, karne dağıtım töreninde, öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. 
Antakya Beyhan Gençay Ortaokulunda karnesini alan Halepli öğrenci Mahmut Tume (13) Türkiye'de eğitim alabildiği için mutlu olduğunu aktardı.
- Mersin
Mersin'de de bin 261 okulda eğitim öğretim gören 398 bin 113 öğrenci karne aldı.
Mersin Valisi Ali İhsan Su, merkez Mezitli ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katılarak, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.
Tatilin verimli değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Su, "Yaz tatili demek, zamanı boş geçirmek veya boş durmak demek değildir. Mutlaka bu yaz tatilinde çeşitli spor ve sosyal aktivitelerle değerlendirilmesi gereken bir döneme giriyorsunuz. Bunlar hem sizi geliştirecek hem de önümüzdeki yıl ki başarılarınıza etki edecek çalışmalar olmalı." ifadesini kullandı.











ADANA (AA) - 
 
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