“Okullar Sporla Buluşuyor" Projesinde hedef 30 bin öğrenci

“Öğrencileri sporla tanıştırıyoruz”

“Başarı için çok çalışıyoruz”

- Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2017 yılında imzalanan, protokolle yürürlüğe giren "Okullar Sporla Buluşuyor" Projesinde 15 bin öğrenci sporla tanıştı.Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan’la bir araya gelen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, 2017 yılında imzalanan, protokolle yürürlüğe giren "Okullar Sporla Buluşuyor" Projesinde 15 bin öğrencinin spor yaptığını ve bu yıl da kaldığı yerden devam edecek projede Antalya’da 1-2-3-4’üncü sınıfında okuyan öğrencilerin yanı sıra ilçelerde de öğrencilerin spor yapacağını belirtti."Okullar Sporla Buluşuyor" Projesinde bu yıl ki hedeflerinin 30 bin çocuğa ulaşmak olduğunu kaydeden Hacıcaferoğlu, İlkokul çağındaki çocukları kötü alışkanlıklara karşı korumak, yetenekli sporcuların seçimini yapmak, spor kültürünü aşılamak, okul spor faaliyetlerine katılımı arttırmak, okul spor alanlarını aktif hale getirmek, onlara sosyal sorumluluk vererek birey olma sorumluluğunu aşılamak amacında "Okullar Sporla Buluşuyor" projesini başlattıklarını söyledi.Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ise, “Okullarda düzenlenen projeler sayesinde öğrencilerin Türkiye çapında önemli başarılar elde edeceğine inanıyorum. Antalya ve ilçelerinde bulunan bir çok okulun spor etkinliklerine katılması, öğrencilerimizin sporla buluşması, yeni yetenekli sporcuların ortaya çıkması ve bunları en iyi şekilde değerlendirilerek Türk sporuna kazandırılmasının temennisi içerisindeyiz” dedi.İHA