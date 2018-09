- 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı, uyum haftası kapsamında, bazı sınıfların eğitimiyle başladı. 1 hafta süren uyum haftasında ilkokula yeni başlayan öğrencilerin, okul kaygılarını gidermesi ve okul ortamına alışması sağlanıyor. Türkiye’de ilk kez 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında uygulanan uyum haftasında, ilkokul heyecanını yaşayan binlerce çocuğa, 1 hafta boyunca öğretmenleri tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek.Antalya Vali Hüsnü Tuğlu İlkokulunda yüzlerce çocuk, dün ilkokula yeni başlamanın heyecanını yaşadı. Anneleriyle birlikte sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler, kendilerine 4 yıl boyunca eğitim verecek öğretmenleriyle tanıştı. Anaokulu ve 1’nci sınıf düzeyinde öğrenim görecek çocuk ve ailelerin heyecanı görülmeye değerdi. Okula ilk kez başlayan bazı öğrenciler, annelerinden ayrılmak istemedi. Uyum kapsamı süresince, ilkokul öğrencileri, 1 hafta boyunca 2 saat eğitim görecek.Antalya Vali Hüsnü Tuğlu İlköğretim Okulu Müdürü Sami Aktaş, ilkokul 5 ve ilkokul 1’nci sınıfta okuyan öğrencilere ilk gün sürprizi yaptı. 1’nci sınıfta okuyan tüm öğrencilere balon ve şeker dağıtan okul müdürü Sami Aktaş ve öğretmenler, öğrenci velileriyle de yakından ilgilendi. Öğrenci ailelerine uyum haftasında verilecek eğitimler hakkında bilgiler veren Aktaş; “Eğitim ve öğretim amacımız tamamen akademik eğitimin yanında, öğrencin gelecekte kendi kendine yetebilen, ayakları üzerinde durabilen, topluma ve kendisine faydalı olan bireyler yetiştirmek, onlara özgüven gücünü kazandırmaktır. Burada biz velilerimizden özellikle bu konuda destek bekliyoruz. Okul sadece dört duvar arasında değildir. Sosyal, kültürel etkinliklerle de, öğrencilerimize dolu dolu bir yıl vaat ediyoruz. Okulumuzda 1’nci sınıfa başlayan yaklaşık 200, İlkokul 5’nci sınıfa başlayan 100 öğrencimiz var. Hem ilkokul 5 hem de ilkokul 1’nci sınıfa giden öğrencilerimiz, 1 hafta boyunca, uyum haftası kapsamında öğrenim görecekler. Uyum haftasında yaşanan süreç, çocuğun arkadaşlarıyla tanışması, okula alışması, tuvalet ve kantin ihtiyaçlarını nasıl gidereceklerini öğrenecekleri bir süreçtir. Önümüzdeki hafta da tüm öğrencilerimiz normal eğitim ve öğretimine devam edecekler” diye konuştu.Antalya Vali Hüsnü Tuğlu İlköğretim Okulu öğretmenleri de ilk gün ailelerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilerin okul heyecanına ortak olan öğretmenler, “Çocuklarımızla birlikte 4 yıl birlikte olacağız. Bizler de ailelerle birlikte bugün çok heyecanlandık. Çocuklarımızla birlikte olacağımız 4 yıl içerisinde, önceliğimiz öğretimin yanında eğitim olacak. Çocuklarımız okulumuzda sevgiyi öğrenecekler. Her şey sevgi ile başlıyor. İnsanı, doğayı, hayvanı her şeyi sevmek çok önemlidir. Sevgi bizce en büyük ilaçtır ve bu güzel duyguyu tüm çocuklarımıza aşılamaya çalışacağız. Çocuklarımız, çizgi ve harfi öğrenirken de, bunun yanında trafikte nasıl davranılması gerektiğini, evde anne ve babaya saygı ve sevgiyi öğrenecekler. Çocuklarımız burada önce iyi insan olmayı öğrenecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları şeyi severek ve en iyisini yapmayı öğrenecekler. Yaptıkları işten mutlu olmayı onlara öğretmeye çalışacağız. Her şeyin ilki önemlidir. Biz de okul yönetimimizle birlikte her şeyin iyi olmasına, çocuklarımızın hafızasında güzel bir anı bırakmaya özen gösterdik. İfadelerini kullandılar.Evlatlarının ilk gün heyecanına ortak olan aileler de düşüncelerini dile getirdi. Bazı aileler, yaşadıkları atmosferin duygusuna kapılıp gözyaşlarını tutamadı. “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Bugün ilk kez çocuklarımız okul hayatına başlayacak. Okuldaki tüm öğretmenlerimiz sabah öğrencilerini sürprizle karşıladı. Bu da bizi çok mutlu etti. Anaokulu sınıfından sonra ilkokula yazılan çocukların birbiriyle çabuk kaynaştığını görünce mutlu olduk” ortak görüşünü dile getiren aileler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının tüm Türkiye’ye hayır getirmesini diledi.İHA