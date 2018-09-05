- Antalya’da bir okuldaki müdür odasından cep telefonu çalan hırsız tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, 12 gün önce Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi’ndeki Mehmetçik İlkokulu’ndan okul müdürü E.B.’nin cep telefonu çalındı. E.B.’nin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’ne yaptığı başvuru sonucu ekipler, görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından elde ettikleri görüntüler sonucu şüphelinin M.A.Ç. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli suçunu kabul ederken, bulunan cep telefonu müdür E.B.’ye teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.Ç. tutuklandı.İHA