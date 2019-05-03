OKÜ öğrencilerden güneş enerjisiyle çalışan araç



Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri, güneş enerjisiyle çalışan yüzde 80 yerli araç üretti.

OKÜ IAREC Kulübü üyesi 20 öğrenci, Araştırma görevlisi Dr. Müslüm Demir danışmanlığında, güneş enerjisiyle çalışan "Ata Oto" adını verdikleri golf aracı tipinde araç tasarladı.

Üniversitenin 15 Temmuz Şehitler Amfisi önünde düzenlenen törende, araç sponsor firma yetkilisi Fuat Tosyalı’ya teslim edildi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol, üniversite yerleşkesinde öğrenciler tarafından yapılan araçla tur attı.

OKÜ Araştırma Görevlisi Dr. Müslüm Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2030’da üretilecek araçların yüzde 30’unun elektrikli olacağından yola çakarak çalışma başlattıklarını söyledi.

Öğrencilerle güneş enerjisiyle çalışan golf türü aracı 2,5 ayda tamamladıklarını ifade eden Demir, "Aracımız fabrikalarda, üniversitelerde, hava limanlarında kullanılabilecek. Aracı ilk yapan, üzerindeki 5 adet güneş panelleridir. Aracın 50 kilometrelik bir menzili olup tam dolu olduğunda, bu 50 kilometrenin 15 kilometresini güneç enerjisinden kullanıyor. Yapımında kullanılan malzemelerin yüzde 80’i yerli." diye konuştu.

Demir, öğrencilerin geçen yıl da "Hunter" isimli araç yaptığını ve bu araçla TUBİTAK'ın “Elektro-Mobil" yarışmalarında jüri özel ödülü ile tanıtım ve yaygınlaştırma ödülü aldıklarını hatırlattı.



OSMANİYE (AA) -



